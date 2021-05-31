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國產疫苗受質疑 高端發聲明自清：加速執行三期臨床試驗

花蓮累計32人染疫 快篩900多人1陽性

中央社 / 花蓮縣31日電

新冠肺炎確診者花蓮新增1人，全縣累計共32人染疫，自5月26日至今共快篩917人，其中1人陽性。對於可能的群聚，縣府鼓勵民眾自主分流採買，未規劃強制民眾帶身分證上市場。

花蓮縣今天新增1名新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病患，全縣累計共32人染疫，居家隔離95人。今天新增1例是與萬華親戚到訪打牌衍生的案例。

此案8283是27日接待來自萬華案4260所匡列的對象之一，為40多歲女性，是案7012牌友的媳婦，此一萬華大舅子來訪的家庭群聚感染案目前已造成12人確診。

花蓮縣政府下午召開記者會，由代理秘書長張逸華、衛生局長朱家祥以線上直播方式說明新冠肺炎疫情相關情形。

朱家祥指出，自5月26日至今共快篩917人，其中僅1人陽性，6天共出動醫護137人次；也提醒民眾無症狀、無接觸史、無相關活動史不要去篩檢，將資源留給需要的人。

對於花蓮醫療量能，朱家祥說明，衛生福利部花蓮醫院是專責醫院，專門收治新冠肺炎輕症者，目前有106床，使用32床，這是專門針對花東民眾需求而開設，不會收治從北部轉來的病患。

花蓮慈濟醫院則是收治中、重症者，有專責病床21床，加護病房也由原先7房計畫增為21房；醫院的收治能量將採滾動式調整，視病患數而增加。

對於傳統市場人潮多可能有群聚疑慮，高雄市、台中、桃竹苗、基隆等縣市對進入傳統市場者採身分證尾數單雙號分流方式管制，對此，張逸華回應表示，鼓勵民眾自主分流，選在離峰時段採買，現階段並未規劃強制民眾帶身分證上市場；但戴好口罩、遵守實聯制是必要的。

新冠肺炎 COVID-19

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