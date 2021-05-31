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新冠肺炎增15死 4人病逝後才確診

中央社 / 台北31日電

國內新冠肺炎疫情擴大，中央流行疫情指揮中心今天宣布，新增15名死亡個案，皆為60歲以上長者，其中4人都是病逝隔天才發現已染疫；另還有1人是死亡當天確診。

此波新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情自11日起，不到一個月就超過百人病逝，共112人因新冠肺炎喪命。指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中說明，新增15例死亡個案，皆在醫院中死亡。

新增死亡個案分別為案1778、2111、2616、2656、2658、2795、3143、4936、5698、5732、6803、7140、7277、8031、8134，共計為男性9人、女性6人，年齡介於60多歲至90多歲，發病日介於11日至28日，確診日介於17日至30日，死亡日介於21日至29日。

其中案6803、案7277、案8031、案8134，都是病逝後才確診。案6803為60多歲男性，本身有高血壓疾病、氣喘慢性病，17日出現乾咳、發燒、呼吸急促，23日進行快篩陰性、24日PCR核酸檢測陽性，當天住院，26日死亡，直到27日才確診。

案7277為70多歲男性有心血管疾病慢性病，25日開始呼吸困難、發燒、咳嗽、全身倦怠，隔天採檢、住院，27日死亡，28日才確診；案8031是60多歲女性，有癌症、糖尿病、心衰竭、肋膜積水慢性病，28日出現呼吸喘、咳嗽，同天採檢住院，隔天死亡，30日才確診。

案8134是70多歲女性，無慢性病史，26日出現嗜睡、呼吸急促、意識改變，28日採檢、住院，隔天死亡，30日才確診。

另還有1人是死亡當天確診，案7140為90多歲男性，有高血壓性心臟病、糖尿病，26日呼吸困難，同天採檢、住院，28日確診當天死亡。

昨天新冠肺炎死亡個案從11例下修至10例，安置在集中檢疫所、死亡日期待調查的5旬婦人死亡。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，死亡勾稽並沒有出錯，主因是案號中間2號碼不慎誤植。

羅一鈞說，過去個案數較少，可以由醫院感控回報死亡個案，由區管中心或衛生單位統計，現在為減輕負擔，透過正常程序，個案死亡，由醫院或司法單位開立死亡診斷書，死亡統計自動勾稽，減輕第一線人員通報負擔，勾稽到就會併入死亡個案。

新冠肺炎 COVID-19

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