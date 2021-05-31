鳳山按摩師疑似感染源？高市：具萬華史親友曾到訪
針對鳳山地下麻將賭場群聚案感染源，高雄市衛生局今天表示，掌握主個案按摩師5888在5月1日至18日期間，曾有具萬華旅遊史的親友曾到訪，是否為疑似個案仍待釐清。
中央流行疫情指揮中心今天宣布，高雄新增1例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例。高雄市政府下午召開防疫會議，市長陳其邁會後主持防疫記者會，說明確診者足跡及疫情動態。
針對鳳山麻將賭場群聚案感染源，市府衛生局簡任技正潘炤穎表示，以5888、6553、6771為指標個案，啟動警政協尋比對電子足跡及通聯紀錄。在案5888工作的按摩館，也取得市內電話通聯紀錄，掌握5月1日至18日曾有具萬華旅遊史的親友來訪，是否為疑似個案仍要釐清。
另外，對於鳳山區公所人員遭到隔離，潘炤穎表示，區公所人員為新北個案5348接觸者。5348在台北聯合醫院病房服務，20日回到高雄辦理戶政事宜，因此到鳳山區公所洽公，兩名替她服務的辦事員居家隔離，目前狀況良好，其餘25名在場者快篩、PCR檢測皆為陰性。
潘炤穎表示，由於本案沒有延伸感染，區公所沒有異地辦公問題，根據3級警戒，在一樓採取聯合辦公，運作正常。
▪【專題】還要等多久？採購3千萬劑已88萬劑抵台 看疫苗到貨進度表
▪【今日疫情懶人卡】龜山某廠確診11人 新北確診足跡集中市場
▪【整理包】疫情波及13間醫療機構 門急診異動一次看
▪【整理包】全台社區篩檢站報你知！有症狀、相關接觸史再前往採檢
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言