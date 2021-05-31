鳳山按摩師疑似感染源？高市：具萬華史親友曾到訪

針對鳳山地下麻將賭場群聚案感染源，高雄市衛生局今天表示，掌握主個案按摩師5888在5月1日至18日期間，曾有具萬華旅遊史的親友曾到訪，是否為疑似個案仍待釐清。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，高雄新增1例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例。高雄市政府下午召開防疫會議，市長陳其邁會後主持防疫記者會，說明確診者足跡及疫情動態。

針對鳳山麻將賭場群聚案感染源，市府衛生局簡任技正潘炤穎表示，以5888、6553、6771為指標個案，啟動警政協尋比對電子足跡及通聯紀錄。在案5888工作的按摩館，也取得市內電話通聯紀錄，掌握5月1日至18日曾有具萬華旅遊史的親友來訪，是否為疑似個案仍要釐清。

另外，對於鳳山區公所人員遭到隔離，潘炤穎表示，區公所人員為新北個案5348接觸者。5348在台北聯合醫院病房服務，20日回到高雄辦理戶政事宜，因此到鳳山區公所洽公，兩名替她服務的辦事員居家隔離，目前狀況良好，其餘25名在場者快篩、PCR檢測皆為陰性。

潘炤穎表示，由於本案沒有延伸感染，區公所沒有異地辦公問題，根據3級警戒，在一樓採取聯合辦公，運作正常。

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