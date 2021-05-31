彰縣：確診老翁曾到北部茶室消費後趴趴走多縣市

彰化縣今天新增10例新冠肺炎確診案例；縣府指出，先前有一名確診案例為65歲老翁，曾到北部阿公店消費後全台趴趴走遊玩，21日出現症狀，開車開到台東，27日不適就醫確診。

彰化縣疫情災害應變中心今天下午開記者會，彰化縣長王惠美、彰化縣衛生局長葉彥伯出席記者會，說明彰化縣最新疫情；王惠美說明，彰化縣今天新增10例確診案例，其中4例和水果中盤商傳染鏈有關，一例為台北返鄉家庭群聚案例，一例為台北旅遊史家庭群聚，有3例為台中彰化社交群聚以及台中彰化職場群聚相關一例。

葉彥伯則指出，先前一名在台東的新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）確診案例為65歲老翁，老翁5月12日到18日在北部旅遊，曾前往北部的阿公店消費，21日出現症狀，但老翁不以為意，25日到28日又獨自開車旅遊，曾去過台南、嘉義、雲林以及台東等縣市旅遊，27日在台東感到不適，前往台東的醫療院所就醫確診，28日住院接受治療。

葉彥伯說，這名老翁的母親住在南彰化的鄉鎮，老翁也曾來探視母親，老翁母親白天在老人日照中心接受照顧，他們也針對相關接觸者進行匡列，也通知其他縣市衛生局注意相關接觸者。

葉彥伯指出，除了老翁之外，彰化另有一名確診男子被同事傳染，5月21日下午又帶著父親前往台中榮民總醫院看診，下午5時30分到6時30分從中榮醫院搭計程車回彰化，他們擔心計程車司機也感染病毒，希望找到計程車司機，以免疫情擴大。

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