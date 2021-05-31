鳳山按摩師案5888家又增1確診 妹妹隔離後發病
高雄今天新增1例新冠肺炎本土病例，為「地下麻將賭場群聚案」鳳山按摩師案5888妹妹。她24日匡列為居家隔離對象，昨天發病並確診，讓全案確診人數來到15人，擴大匡列702人。
中央流行疫情指揮中心今天宣布，高雄新增1例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例。高雄市政府下午召開防疫會議，市長陳其邁會後主持防疫記者會，說明確診者足跡及疫情動態。
高雄市政府衛生局表示，案8530為60多歲女性，是案5888妹妹，平時與父親5889、母親6363同住，24日匡列為接觸者而居家隔離，25日PCR採檢結果為陰性，30日出現流鼻水、咳嗽症狀，經送醫採檢後確診，目前於醫院負壓病房隔離治療。
衛生局簡任技正潘炤穎表示，案5888及案6553的同住者全數確診，顯示密閉空間傳染風險高，才會讓家人無一倖免。目前，「賭場群聚案」確診人數達到15人，匡列人數來到702人，除了確診者外，目前檢驗都呈現陰性。
潘炤穎也公布澎湖確診個案8433高雄足跡，這名50多歲女性15日至馬公工作，15日至18日返台後有台北足跡，目前有掌握台北疑似感染源，20日前往澎湖，25日出現咳嗽症狀，29日採檢確診。
在足跡部分，潘炤穎表示，她18日搭高鐵南下，20日曾至三民區合作金庫提款超過10分鐘，下午則搭飛機前往澎湖。當時華信航空AE347班機共有31名乘客，個案所坐位置前後三排無高雄市民，但整個機艙有4人為高雄人，目前已經掌握，包括計程車司機共匡列6名接觸者。
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