桃園新增27例本土個案 曾前往Costco與IKEA

桃園市今天包含校正回歸，一共新增27例本土個案，範圍橫跨桃園多個行政區，相關足跡去過Costco、IKEA、新光銀行桃園分行、佳樂精緻蛋糕專賣店、大湳市場及全聯賣場等。

新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心下午表示，今天國內新增278例確診病例，其中274例本土個案，及4例境外移入個案，另外校正回歸本土個案73例，總計351例，桃園市有27例。

桃園市政府表示，今天新增的27例本土個案，年齡介於不滿10歲至80多歲之間，居家隔離人數匡列統計中，桃園市累計確診案例475人，目前居家隔離人數1616人。

桃園市政府表示，今天新增的個案中，有萬華活動、接觸史1人，與確診者接觸者17人，尚在調查中9人，另外也有多起家庭感染。

至於相關足跡，在16日到27日期間，範圍涵蓋桃園區、中壢區、龜山區、八德區、蘆竹區及大園區，確診者到過Costco南崁店、IKEA桃園店、新光銀行桃園分行、佳樂精緻蛋糕專賣店、大湳市場、全聯八德大湳店及龜山萬壽店、彩券行、藥妝店與藥局等，提醒曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。

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