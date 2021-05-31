嘉縣家庭群聚泡茶7人確診 當地擴大篩檢

嘉義縣至今8名新冠肺炎確診本土案例都與北部熱區有密切關聯，其中大林鎮7人因泡茶引發家庭群聚確診案例，除針對當地擴大篩檢外，籲請村里長協助通報從熱區回來的鄉親。

嘉義縣長翁章梁今天在防疫快報直播中，說明疫情現況及呼籲民眾應落實防疫措施，直播中也邀請三昧堂布袋戲以戴上精美口罩的布袋戲偶，創意宣導防疫觀念「防疫在家不移動」，在疫情關鍵時刻，應避免外出移動，防止疫情擴散。

嘉義縣至今有8名新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）確診個案，大林鎮因泡茶引發家庭群聚確診案例，29日、30日已有7人確診，衛生局昨天擴大安排大林鎮大美里與確診者群聚相關高風險且有症狀者，通知進行PCR核酸檢測。

翁章梁強調，針對大林家庭群聚確診情形，大美里現已擴大篩檢，預計今天可以篩檢完畢，希望疫情能儘快平息。民眾務必配合戴口罩、勤洗手、沒事不要出門，防疫期間更不要群聚，就是防疫病毒的最佳手段。

嘉義縣8名確診本土案例都與北部熱區有密切關聯，翁章梁說，已請民政系統及衛生所組成工作隊伍，請村里長協助，實地了解村里是否有從熱區回來的親友，請彙整呈報，後續將由衛生單位進行衛教關懷及注意是否有症狀，避免疫情擴大。

翁章梁再次呼籲近期有往來外縣市熱區，或曾接觸熱區的親友、民眾的鄉親，務必自主健康管理14天，盡量減少出門，保護自己也保護他人。

另外，嘉義市民間團體及個人主動伸出援手，出資購買4座正壓採檢亭，價值總計新台幣250多萬元，捐贈給嘉義市4家專責醫院使用，第1座採檢亭已於昨天在衛生福利部嘉義醫院裝置完成，其餘3座也會陸續裝置於聖馬爾定醫院，台中榮總嘉義分院及嘉義基督教醫院。

商品推薦