疫情+0 台東喘息暫停疫情記者會

台東縣自25日出現首例新冠肺炎確診病例至今，今天有「零確診」好消息，縣政府暫停每天下午舉行的疫情記者會。縣長饒慶鈴上午也前往扛下防疫重任的部東醫院致意。

台東縣衛生局表示，在太麻里鄉林家小館餐會25日染疫（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）事件後，出現縣內確診病例並形成傳播鏈，有14人受感染確診。縣政府自27日起在太麻里及金峰鄉設置快篩站，28日在全縣鄉鎮市衛生所陸續成立快篩站阻斷傳染鏈，民眾有疑慮者可前往快篩。

依衛生局統計，至29日共619人完成篩檢，其中太麻里北里村2至6鄰，以及金峰鄉新興村特定區域全面普篩完成486人，篩檢率約5成9，預估6月4日前可完成兩熱區普篩。

台東縣長饒慶鈴提醒民眾抗疫還在持續，大家千萬不要鬆懈，沒必要不出門。饒慶鈴上午也前往對抗疫情的專責醫院、衛生福利部台東醫院致意，感謝院長樊聖帶領醫護人員扛下防疫重任，同時也調撥縣內防疫物資給予部東，保障第一線醫護人員。

饒慶鈴說，由於台東縣醫療量能較西部不足，台東升為二級警戒時，已召開首次縣內各醫院首長會議，針對縣內新冠肺炎的可能狀況進行各院運作分工，聽取各醫院建議，討論縣內醫療相互支援及調度。

25日台東出現首例確診個案的隔天，即召開因應疫情醫院首長第二次聯繫會，並邀請東區防疫中心指揮官一同與會，會後依中央防疫政策規劃，啟動部東為防疫專責醫院，收治台東輕、中度確診個診；另外由馬偕醫院收治重症個案。

饒慶鈴說，除新冠肺炎收治政策調整外，縣內各醫院仍維持原有診治醫療。也感謝台東榮民醫院在院長趙建剛帶領下，同心協助台東抗疫，協助收治部東17位需要呼吸照護的病人。

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