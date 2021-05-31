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增15例新冠肺炎死亡個案 不到一個月病逝逾百人

中央社 / 台北31日電

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情擴大，中央流行疫情指揮中心宣布，國內新增15名死亡個案，此波疫情自11日起，不到一個月就超過百人病逝。

新冠肺炎 COVID-19

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