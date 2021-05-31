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別再送！家屬擠爆檢疫所送物資 醫護穿防護衣忙搬食物

聯合新聞網 / 綜合報導
本土疫情爆發，醫療量能逐漸緊繃。聯合報系資料照
本土疫情爆發，醫療量能逐漸緊繃。聯合報系資料照

新冠肺炎疫情爆發，醫療量能逐漸緊繃，第一線醫護人員承受極大壓力，亞東醫院外科暨創傷加護病房主任洪芳明指出，集中檢疫所病人頻叫外送，家屬也不斷送來物資，導致醫護人員得穿著兔寶寶隔離衣，一箱又一袋的協助家屬運送物資，他直呼「集中檢疫所能夠提供足夠的飲食水分與醫療照護，但絕對不是度假中心」。

洪芳明30日在臉書發文表示，近日醫療量能逐漸緊繃，他從上周四到周日晚上10點，總睡眠時間不到15小時，協助建置全台灣最大的加強版集中檢疫所，要照顧接近300名的病患，忙碌的程度與精神壓力，應該是當醫師27年來最大的一次。

然而，雖然他一再廣播，要求檢疫所病人不要叫外送，但還是有很多的外送員冒著生命危險，跨越感染紅線外送食物；儘管病人們告知家屬，送的東西適可而止，然而，香蕉一串，鳳梨兩顆，罐頭一箱，泡麵數箱，各種家屬送來的東西，不勝枚舉，真的讓人大開眼界。

他表示，「看著我們的護理人員，警察大哥，穿著厚重的兔寶寶隔離衣，一箱又一袋的協助家屬運送物資，真的想提醒在檢疫所的好朋友，醫療人員，冒著染疫危險，為的就是想讓你們康復，我們捉襟見肘的人力，應該拿來照顧大家，而不是幫大家運送物資」。

洪芳明說，「當看到有救護車跟病人的時候，一定要遠離，我今天數度鞠躬90度拜託家屬趕緊離開，可是我們的民眾一點都不害怕，就只想為他們心愛的家人送物資」。他無奈表示，「集中檢疫所能夠提供足夠的飲食水分與醫療照護，但絕對不是度假中心」。

洪芳明表示，有病人不回家人的訊息，家人竟直接投書媒體，還有病人向家屬抱怨「等好久」，他表示，「這疫情這麼緊張的時刻，救護車的好兄弟們沒有休息的運送病患，還要接受不公平的說法，家屬甚至透過Line跟護理人員說要訴諸媒體，我真的覺得太不公平，我真的覺得為我們的醫療人員抱屈」。

洪芳明痛心表示，「這裡是檢疫所不是醫院，我們極盡所能的協助病人，不是希望你們要感謝我們，只是希望你們能夠康復。做人真的要摸著良心，對於保護照顧你的人，不用心懷感激，但是絕對不要語出威脅，不是醫療人員讓你生病，不是醫療人員請你到檢疫所，醫療人員是出於天職來協助您康復」。

新冠肺炎 COVID-19 救護車 醫護人員 外送員

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