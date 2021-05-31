快訊

因「3+11」被指防疫破口 范雲終於現身回應了

QA解惑／日本為何選擇AZ疫苗送給台灣？有哪些問題待協商？

再兩個月疫情將看見曙光？醫：歹勢，太久 現在就看到了

聯合新聞網 / 綜合報導
沈政男認為疫情現在就看見曙光了，不用到兩周，全國每日新增就會降到兩位數。圖為萬華剝皮寮快篩站有許多民眾排隊等候篩檢。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影
沈政男認為疫情現在就看見曙光了，不用到兩周，全國每日新增就會降到兩位數。圖為萬華剝皮寮快篩站有許多民眾排隊等候篩檢。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影

新冠肺炎疫情嚴峻，昨(30日)新增266例本土確診、89例校正回歸，10個人病逝，與前兩天相比，死亡人數有下降，對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男認為，「有人說，再過兩個月疫情就會看見曙光！歹勢，太久了！現在就看見曙光了，不用到兩周，全國每日新增就會降到兩位數」。

沈政男30日在臉書發文，用本周新增案例結算，台北市降到上周的二分之一，快篩人數也降到了四百多，陽性率跌破了4％，顯然台北市的疫情就是控制下來了。另外R0值本周案例是上周的一半，可以看成0.5，照這趨勢進行下去，下周案例就剩四分之一，平均下來，最晚周末就會看到每日新增跌破三位數。

沈政男也表示，「有人說，再過兩個月疫情就會看見曙光！歹勢，太久了！現在就看見曙光了，不用到兩周，全國每日新增就會降到兩位數」，只不過要降到個位數是「難上加難」，特別是一直有人說「不要夢想清零，要試著和病毒共處」，沈政男則覺得「還沒試過，怎麼知道台灣不能達成清零高標準，事實上，去年根本沒人想到台灣會清零，連做夢都想不到，但台灣就是辦到了」。

沈政男說，雖然中南部與基隆，陸陸續續有家庭群聚或學校群聚產生，一下子就炸出十幾例，好像防不勝防，其實源頭都還是跟萬華有關，而隨著第一波疫情平歇，這樣的群聚當然也會減少。此外，在新增案例裡，好多都已被匡列，可見疫調與隔離還是相當重要，而且有效。

另外，沈政男表示雙北說是新增案例太多，無法疫調，接下來如果新增案例降到兩位數，就一定要恢復精準疫調與確實隔離，才能繼續把病毒壓制到最低程度。他也認為，疫調不是公布足跡，那沒有什麼意義，而是要匡列與隔離，避免感染者繼續散播病毒。

指揮中心指揮官陳時中則表示，昨天確診個案數字下降，陳時中說，經過兩周三級警戒，昨天個案數看起來似乎有點效果，「不過還有點言之過早」，下周應能初步研判疫情走向，至於三級將持續多久，還要看看效果怎樣。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

國產疫苗二期試驗未完成就簽約 孫大千提六疑點

陳時中錯指陳宗彥開3+11會議 國民黨酸：蔡總統督軍？

陳時中：目前沒有要封城 打疫苗也不會清零

民間積極尋找疫苗供應源 陳時中：感謝且歡迎

相關新聞

死亡率1.2%通報延遲！21人中有19人有慢性病

新冠肺炎疫情延燒，其中除了中高齡確診者占多數，近期年齡層下降的趨勢，中央流行疫情指揮中心今日公布確診死亡案例達21例，其...

印度回台男隔離檢疫2次爆氣 竟是中央系統設定出錯

一名印度專機返台男子向蘋果新聞網爆料指本月10日專機抵台，他因接觸確診者到楊梅集中檢疫所隔離14天後，25日隔離期滿回家...

別刪臺灣社交距離App！ 負責人三點說明「將大量上傳數據」

台灣疫情尚未趨緩，全國三級警戒已延長至6月14日，民眾皆減少外出，商家也採取實名制入場，避免疫情進一步擴大。然而近日有網友發現「台灣社交距離」app確診者數據上傳比例低，負責人發文澄清即將大量上傳「民眾不要急著刪除」，貼文引起熱烈討論。

五旬婦確診誤植死亡？北市:沒通報死亡 中央應說清楚

本土疫情持續，中央流行疫情指揮中心昨原先公布新增11名死亡個案，其中一名50多歲婦人（案4582）在集中檢疫所病逝；但會...

近7日新低！全國學生確診增為287人 單日僅增15例

教育部今天公布最新的新冠肺炎學生確診人數統計，截至昨天傍晚，全國共287名學生確診，包括大專校院114人、高中50人、國...

此波疫情死亡個案近百人 陳時中下午2時召開記者會

本土疫情嚴峻，國內昨新增266例本土確定病例、校正回歸本土個案89例，總計355例，另增10例死亡，此波疫情目前已累計9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。