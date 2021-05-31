再兩個月疫情將看見曙光？醫：歹勢，太久 現在就看到了

新冠肺炎疫情嚴峻，昨(30日)新增266例本土確診、89例校正回歸，10個人病逝，與前兩天相比，死亡人數有下降，對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男認為，「有人說，再過兩個月疫情就會看見曙光！歹勢，太久了！現在就看見曙光了，不用到兩周，全國每日新增就會降到兩位數」。

沈政男30日在臉書發文，用本周新增案例結算，台北市降到上周的二分之一，快篩人數也降到了四百多，陽性率跌破了4％，顯然台北市的疫情就是控制下來了。另外R0值本周案例是上周的一半，可以看成0.5，照這趨勢進行下去，下周案例就剩四分之一，平均下來，最晚周末就會看到每日新增跌破三位數。

沈政男也表示，「有人說，再過兩個月疫情就會看見曙光！歹勢，太久了！現在就看見曙光了，不用到兩周，全國每日新增就會降到兩位數」，只不過要降到個位數是「難上加難」，特別是一直有人說「不要夢想清零，要試著和病毒共處」，沈政男則覺得「還沒試過，怎麼知道台灣不能達成清零高標準，事實上，去年根本沒人想到台灣會清零，連做夢都想不到，但台灣就是辦到了」。

沈政男說，雖然中南部與基隆，陸陸續續有家庭群聚或學校群聚產生，一下子就炸出十幾例，好像防不勝防，其實源頭都還是跟萬華有關，而隨著第一波疫情平歇，這樣的群聚當然也會減少。此外，在新增案例裡，好多都已被匡列，可見疫調與隔離還是相當重要，而且有效。

另外，沈政男表示雙北說是新增案例太多，無法疫調，接下來如果新增案例降到兩位數，就一定要恢復精準疫調與確實隔離，才能繼續把病毒壓制到最低程度。他也認為，疫調不是公布足跡，那沒有什麼意義，而是要匡列與隔離，避免感染者繼續散播病毒。

指揮中心指揮官陳時中則表示，昨天確診個案數字下降，陳時中說，經過兩周三級警戒，昨天個案數看起來似乎有點效果，「不過還有點言之過早」，下周應能初步研判疫情走向，至於三級將持續多久，還要看看效果怎樣。

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