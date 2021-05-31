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別刪臺灣社交距離App！ 負責人三點說明「將大量上傳數據」

聯合新聞網 / 綜合報導
近日有網友發現「臺灣社交距離」App確診者上傳數低落，負責人發文說明原因並提醒民眾不要刪除，貼文引起熱烈討論。記者黃筱晴／攝影
近日有網友發現「臺灣社交距離」App確診者上傳數低落，負責人發文說明原因並提醒民眾不要刪除，貼文引起熱烈討論。記者黃筱晴／攝影

台灣疫情尚未趨緩，全國三級警戒已延長至6月14日，民眾皆減少外出，商家也採取實名制入場，避免疫情進一步擴大。然而近日有網友發現「臺灣社交距離」App確診者數據上傳比例低，負責人發文澄清即將大量上傳「民眾不要急著刪除」，貼文引起熱烈討論。

「臺灣社交距離」是一款紀錄使用者足跡的手機應用程式，會與確診者的租及數據進行比對。近日網上流傳確診者的足跡數據上傳比率低，民眾無法確認是否與確診者接觸，紛紛覺得此款應用程式沒有實際效用。

臺灣社交距離App的負責人詹仲昕發文說明，「不要輕易刪除App，已經將開始大量上傳，以避免無法接收通知。」他解釋過去上傳數低落的原因，除了因爲系統需要時間運作，且雙北醫療量能無法顧及數據上傳部分，另外也因初期確診者已高齡族群居多，較少有使用臺灣社交距離App。他也提醒民眾，「App會紀錄使用者14天的接觸史，但若您刪除App，紀錄將會一併刪除！」

貼文曝光後網友紛紛回應，「會持續上傳～」、「大哥說不刪就不刪」、「真的不懂刪掉的邏輯，這個當然無法百分之百追蹤，但多一個管道是一個」、「建議可以加上每日確認上傳進度，讓跳出的訊息有所變化，大家才會覺得有用」、「建議畫面多一些解釋說明，跟一些回饋，這個太工程師，一般人真的比較無法了解」、「一直都有開著，每天最開心的事就是收到『接觸比對結果，尚無接觸風險』這句話」。

新冠肺炎 COVID-19 社交距離 實名制

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