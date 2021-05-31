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5月31日疫情懶人卡／中信、永豐再傳確診 累計25家金融機構51人染疫
疫情急速升溫，多縣市都有個案，每天各地傳聞紊亂，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握。（延伸閱讀：5月30日疫情懶人卡）
▌中信、永豐再傳員工確診 金融業累計51人染疫
金融業再傳染疫，中國信託金融控股公司今天接獲通知，旗下孫公司中國信託資融公司一名內勤員工確診COVID-19；此外，永豐金控也表示，永豐銀行三重分行有2名員工確診。截至30日晚間9時30分，合計有25家金融機構、51名員工染疫。...more
▌華邦電員工確診 已匡列接觸者自主管理不影響營運
記憶體大廠華邦電今(30)日晚間表示，公司中科廠區有一名同仁於05月29日確診新冠肺炎。華邦電表示，公司於5月14日即實施分組分區及居家辦公等多項高強度防疫措施，此確診同仁工作性質為行政類別，自5月21日起即居家辦公，未再進入公司辦公室及廠區。...more
疫情快報
▪【專題】還要等多久？採購3千萬劑已88萬劑抵台 看疫苗到貨進度表
▪【今日疫情懶人卡】中信、永豐再傳確診 累計25家金融機構51人染疫
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