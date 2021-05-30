新冠肺炎確診疫情 侯友宜：新北這2區有上升趨勢
新北市長侯友宜今天說明單日新增新冠肺炎確診病例統計，新莊成為新北各行政區本土病例最多的地區。他表示，特別要注意，因為新莊及五股這2區有上升趨勢。
侯友宜今天主持防疫應變會議會後線上記者會表示，由於新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，新北市今天新增126例確診個案及校正回歸67例，累計確診人數達3309人。
他表示，今天特別要注意的是，單日新增以新莊區最高，達20人，其他依序為板橋18例、三重15例，另外要注意是五股區的12人，全市總確診人數雖有下降一點點，但新莊和五股這兩個地區有上升的趨勢；另外，從最近3萬多筆確診者足跡分析，市場部分占38%，賣場28%，公園15%，其他公共場域僅占19%。
為加強防疫，他除要求市場自治組織加強防疫作為外，也宣布明天將新增4個熱區防疫中心，加上原板橋、中和、三重、新莊、新店、永和、蘆洲及土城等區，使得11個行政區設有18處熱區防疫中心，共納160個里加強防疫控管。
4新增熱區防疫中心分別是：土城清水區（永豐市民活動中心），涵蓋青雲、清水、清溪、永豐、永富、延和、金城、安和、峯廷、廷寮、平和、延祿、延壽、延吉等14里，居民8萬597人；樹林區第一區（保安市民活動中心），涵蓋潭底、文林、保安、圳民、圳福、圳安、圳生、三多、金寮等9里，居民3萬8796人。
五股區第二區（成州市民活動中心），涵蓋成功、成州、成泰、成德、集福、集賢、觀音等7里，居民3萬8643人；汐止區第一區（汐止區中興市民活動中心），涵蓋中興、湖光、金龍、康福、北峰、福德、興福等7里，居民3萬6291人。
此外，侯友宜也公布防疫上的好消息，也就是新北聯醫引進整合檢測系統，可全自動24小時進行PCR核酸檢測，量能可由過去每天人工檢測2460件，大幅提升為1萬844件。
▪【專題】還要等多久？採購3千萬劑已88萬劑抵台 看疫苗到貨進度表
▪【今日疫情懶人卡】南投埔里又爆群聚感染 新北1員警、1消防員染疫
▪【整理包】疫情波及16間醫療機構 門急診異動一次看
▪【整理包】全台社區篩檢站報你知！有症狀、相關接觸史再前往採檢
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言