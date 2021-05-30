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新冠肺炎確診疫情 侯友宜：新北這2區有上升趨勢

中央社 / 新北30日電
新北市長侯友宜今天說明單日新增新冠肺炎確診病例統計，新莊成為新北各行政區本土病例最多的地區。他表示，特別要注意，因為新莊及五股這2區有上升趨勢。圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜今天說明單日新增新冠肺炎確診病例統計，新莊成為新北各行政區本土病例最多的地區。他表示，特別要注意，因為新莊及五股這2區有上升趨勢。圖／新北市政府提供

新北市長侯友宜今天說明單日新增新冠肺炎確診病例統計，新莊成為新北各行政區本土病例最多的地區。他表示，特別要注意，因為新莊及五股這2區有上升趨勢。

侯友宜今天主持防疫應變會議會後線上記者會表示，由於新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，新北市今天新增126例確診個案及校正回歸67例，累計確診人數達3309人。

他表示，今天特別要注意的是，單日新增以新莊區最高，達20人，其他依序為板橋18例、三重15例，另外要注意是五股區的12人，全市總確診人數雖有下降一點點，但新莊和五股這兩個地區有上升的趨勢；另外，從最近3萬多筆確診者足跡分析，市場部分占38%，賣場28%，公園15%，其他公共場域僅占19%。

為加強防疫，他除要求市場自治組織加強防疫作為外，也宣布明天將新增4個熱區防疫中心，加上原板橋、中和、三重、新莊、新店、永和、蘆洲及土城等區，使得11個行政區設有18處熱區防疫中心，共納160個里加強防疫控管。

4新增熱區防疫中心分別是：土城清水區（永豐市民活動中心），涵蓋青雲、清水、清溪、永豐、永富、延和、金城、安和、峯廷、廷寮、平和、延祿、延壽、延吉等14里，居民8萬597人；樹林區第一區（保安市民活動中心），涵蓋潭底、文林、保安、圳民、圳福、圳安、圳生、三多、金寮等9里，居民3萬8796人。

五股區第二區（成州市民活動中心），涵蓋成功、成州、成泰、成德、集福、集賢、觀音等7里，居民3萬8643人；汐止區第一區（汐止區中興市民活動中心），涵蓋中興、湖光、金龍、康福、北峰、福德、興福等7里，居民3萬6291人。

此外，侯友宜也公布防疫上的好消息，也就是新北聯醫引進整合檢測系統，可全自動24小時進行PCR核酸檢測，量能可由過去每天人工檢測2460件，大幅提升為1萬844件。

新冠肺炎 COVID-19 侯友宜

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