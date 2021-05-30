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桃園新增本土確診24例 家庭接觸感染比例高

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市府新聞處長詹賀順說明新增確診者足跡。圖／市府提供
桃園市府新聞處長詹賀順說明新增確診者足跡。圖／市府提供

桃園市政府今天下午召開疫情說明記者會，衛生局長王文彥表示，桃園市新增本土確診24例，年齡介於不滿10歲至70多歲，1例為萬華活動接觸史，19例接觸確診者、3例調查中，其中11例為家庭感染，顯示家庭接觸感染比例高，值得重視。

王文彥表示，桃園市確診累計448人、居家隔離人數1448人，統計本月12日到今天為止，桃園市本土病例累計275例，其中感染源清楚者有196例、不明者79例，經查與確診者接觸108例，屬二次感染者55%，又萬華活動接觸者64例占33%，其他類24例。

市府新聞處長詹賀順表示，今天公布確診個案公共場所足跡，包括桃園區大樹連鎖藥局桃園中正二店、護達醫療器材經國店、全聯桃園三民店、小北百貨桃園北埔店、立特佳五金桃園春日店、全聯桃園桃鶯店及龍潭區祐明藥局、龍潭第二公有零售市場足跡，請曾出入各場所者，進行自我健康監測。

桃園市府衛生局長王文彥說明新增本土病例。圖／市府提供
桃園市府衛生局長王文彥說明新增本土病例。圖／市府提供
桃園市府公布新增確診者足跡。圖／市府提供
桃園市府公布新增確診者足跡。圖／市府提供
桃園市府公布新增確診者足跡。圖／市府提供
桃園市府公布新增確診者足跡。圖／市府提供

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