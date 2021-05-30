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南投埔里爆4人群聚感染 今篩檢333人幸全數陰性

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
為控制社區感染風險，南投縣政府今在埔里、草屯地區開設快篩站。圖／南投縣政府提供
為控制社區感染風險，南投縣政府今在埔里、草屯地區開設快篩站。圖／南投縣政府提供

南投縣23日才發生東方紅會館群聚感染事件，時隔1周，今又爆出家庭群聚感染，一口氣新增4例確診，其中3位為同住者為53歲男性（案7929）、49歲女性（案7930）、25歲男性（案8077），另1名該家庭25歲包商友人（案8076）。

南投衛生局指出，該案7929與7930從事景觀造景業，15日與案8076三人北上工作後在坪林地區聚餐，返鄉後出現相關症狀，景觀業者夫妻在28日就醫採檢，前天PCR檢測為陽性，匡列相關接觸者採檢，確認其兒子及包商友人也確診。

縣府今天除公布確診者足跡，並考量埔里地區單日出現4例確診個案，同時啟動「埔里快篩專案」，上午11時在埔里基督教醫院、台中榮總埔里分院設置快篩站，供足跡重疊者或自覺有發燒、上呼吸道症狀、腹瀉等肺炎症狀者進行篩檢。

埔里地區今天首波快篩結果也在傍晚6時左右出爐，衛生局表示，埔基醫院今天共篩檢231人，快篩陽性1人，針對快篩陽性者立即採檢核酸檢測（PCR），結果PCR為陰性；中榮埔里分院總共篩檢102人，全數陰性。

此外，為因應草屯東方紅會館群聚感染事件，當地今在敦和里集會所、復興里集會所開設新冠肺炎社區篩檢站，而今日篩檢狀況同樣在傍晚有結果，敦和里集會所共篩檢56人，復興里集會所則篩檢125人，兩地採檢者同樣全數陰性。

衛生局表示，為控制社區風險，草屯採檢明（31日）上午9至12時在山腳里集會所，後天（6月1日）下午2至5時在南埔陳府將軍廟；另埔基醫院、埔榮醫院、仁愛公園、杷城集會所、地理中心碑明起至6月5日也各有1場次可快篩。

衛生局也呼籲，「快篩陰性不代表就沒被受新冠肺炎病毒感染」，採檢後仍應持續注意健康狀況，落實防疫措施，沒事不要亂跑，一發現身體不適，應戴好口罩盡速就醫，過程勿搭乘大眾運輸工具，防疫期間，全民都該落實戴口罩、勤洗手。

為控制社區感染風險，南投縣政府今在埔里、草屯地區開設快篩站。圖／南投縣政府提供
為控制社區感染風險，南投縣政府今在埔里、草屯地區開設快篩站。圖／南投縣政府提供
為控制社區感染風險，南投縣政府今在埔里、草屯地區開設快篩站。圖／南投縣政府提供
為控制社區感染風險，南投縣政府今在埔里、草屯地區開設快篩站。圖／南投縣政府提供
為控制社區感染風險，南投縣政府今在埔里、草屯地區開設快篩站。圖／南投縣政府提供
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