【完整死亡病例整理】累計109人！這個族群人數佔最多

新冠肺炎疫情嚴峻，指揮中心今（30）日公布新增死亡案例有10例，雖較昨日的21例稍降，但死亡人數正式破百，總計109例。

疫情自去年初在國際間大流行，我國第一起死亡個案為同年2月16日公布的60多歲「白牌計程車司機」，他在確診10天後身亡。接著來到3月20日，出現第二起死亡個案，為80多歲男性，具有慢性病史，最後迸發敗血症離世。國內去年總計共7例死亡案。

時間來到今年5月，此波本土疫情大爆發，自11日開始至今，短短20天就累積97起死亡個案，占了全部死亡案例中的88%，多數是具有慢性病史的患者，雙北區域佔多數。

不過從昨天公布的數據來看，目前最年輕的死亡案例為一名36歲男性，病發至死亡過程相當快速，且媒體報導他沒有慢性病史，初步研判死因為呼吸衰竭，年輕族群也不可大意。

男性「遠多」於女性 70多歲長者最多

聯合新聞網整理累計的109起死亡個案，發現男女比數字相差大，截至30日為止，男性81人，女性28人，年齡集中在60至70多歲間，以70多歲人數最多，來到37人，60多歲其次，有35人，兩個年齡區間總計72人，佔了66%。最年輕的30多歲1人，40多歲有4人，50多歲有1人，80多歲有17人，最年長的90多歲有5人。交叉分析性別與年齡，70多歲男性佔有31人。

也整理完整的死亡個案資料，內容包含可能的感染源、發病症狀、確診日、死亡日等資料，從案例中可發現有13例與萬華活動史有關，有些個案是在死亡後，才確診，109個案全記錄，之後也會繼續更新。

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