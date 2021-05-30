花蓮2群聚感染擴大 一家5口都確診

花蓮今天增加6個確診個案，累積31例，由於昨天縣府先公布1例確診者，因此今天為5例。這5例主要是先前有北部旅遊史或接觸史的2個家族群聚感染，還有之前遠傳門市顧客確診，足跡包括國安郵局、美崙田徑場、超商及生活百貨商店等，都已消毒完畢，且體內病毒量較少，傳染力不高。

花蓮政府秘書長張逸華表示，因確診者人數有增加趨勢，花蓮疫調足跡需進入另一個階段，在因地制宜的原則下，會公布公共場所的足跡，而住家、職場及學校等則不公開。

衛生局長朱家祥說明，首先是案7675的家族群聚，由母親與三姊弟、弟妹共5人同住，5月11日至13日到北部旅遊、就醫。大姊確診後傳染給弟弟後，母親、妹妹和弟妹也相繼確診，一家5口都染疫。其中妹妹是旅行社業務，18、19日曾到美崙田徑場運動，20日至國安郵局寄件，也到不同旅行社辦事，停留的時間很短。她的辦公室位於林森路的中山大樓8樓，都有實施實聯制，29日在花蓮醫院確診。

另一個是因接待萬華的親戚形成群聚感染，案8181是60多歲女性，為6754瑜伽老師的學生，喜歡到美崙山爬山，其他時間都在自家，足跡單純，因回溯被匡列採檢後確診，她也是在相關的群聚感染中，第11人確診。

還有一名確診者案8176，是染疫遠傳門市的顧客，為間接接觸者，曾去國富里多間超商及生活百貨採購，今天早上被通知確診。衛生局啟動遠傳專案，在57名顧客中，已有33位快篩，還有24位還沒聯繫上，請民眾儘早聯繫衛生局做採檢。

朱家祥表示，有關於Ct值判定，Ct值愈高顯示病毒量愈低，像遠傳的確診者ct值為30很高，其他人也在26、27左右，代表身上病毒量、傳播力很低，個案抵抗力也不錯。另中央規定，Ct值大於30者可居家隔離。 花蓮今天增加6個確診個案，累積31例，由於昨天縣府先公布1例確診者，因此今天為5例。圖／花蓮縣政府提供 因有確診者回娘家，花蓮縣環保局到花蓮吉安鄉東昌村消毒路面。圖／花蓮縣環保局提供 花蓮有一家人因接待萬華的親戚，形成群聚感染，目前已有11人確診。圖／花蓮縣政府提供 案7675大姊確診後傳染給弟弟後，母親、妹妹和弟妹也相繼確診，一家5口都染疫。圖／花蓮縣政府提供

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