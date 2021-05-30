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今增1例！宜蘭金樽餐廳群聚案 居家隔離者染疫

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭縣今增1人染疫，縣內累積67人染疫，居家隔離168人。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣今增1人染疫，縣內累積67人染疫，居家隔離168人。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭縣金樽餐廳群聚今天新增1例確診，縣內累積67人染疫，居家隔離168人。南澳鄉碧候村1096名居民日前核酸篩檢，結果出爐全採陰。縣長林姿妙表示，仍請縣民持續遵守各項防疫措施，做好健康管理。

67例確診中，某遊藝場群聚有20人、金樽餐廳群聚12位及3位在外縣市、22案與雙北有關，以及感染源不明的13例。目前，1人不幸過世、16人康復出院，尚有50名患者正在治療，其中15人有肺炎症狀。

金樽餐廳群聚案再添一例，案7854是一名30多歲男性，與案3929、案3930同住。案7854當日未參加喜宴，在同住2人接連發病且確診後，也被列為居家隔離對象，當時採檢為陰性。隔幾天後，他出現喉嚨痛、發燒、胸悶等症狀，5月28日採檢呈陰性，CT值11，因居家隔離而無足跡。

南澳鄉母女2確診為案5974、案4990，衛生局於5月26、27日安排擴大篩檢1096名居民，核酸篩檢結果全為陰性，並未有人感染。不過，徐迺維也強調，將要求這些人未來兩周加強自我健康監測。

疫情衝擊各行各業，縣府秘書長林茂盛表示，縣內觀光、藝文團體等補貼，都是依據中央相關紓困政策，縣轄則以房屋稅、稅金減免或減收等方式，來減輕民眾負擔。

中央撥補宜蘭縣2800劑疫苗，目前已經施打約1100劑。徐迺維表示，縣內逾9千名醫護人員，超過5成完成接種。林姿妙說，警消人員站在防疫第一線，明起優先施打疫苗，數量約有1700劑。

金樽餐廳群聚1名居家隔離者確診。圖／宜蘭縣政府提供
金樽餐廳群聚1名居家隔離者確診。圖／宜蘭縣政府提供

新冠肺炎 COVID-19 林姿妙

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