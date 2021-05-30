今增1例！宜蘭金樽餐廳群聚案 居家隔離者染疫
宜蘭縣金樽餐廳群聚今天新增1例確診，縣內累積67人染疫，居家隔離168人。南澳鄉碧候村1096名居民日前核酸篩檢，結果出爐全採陰。縣長林姿妙表示，仍請縣民持續遵守各項防疫措施，做好健康管理。
67例確診中，某遊藝場群聚有20人、金樽餐廳群聚12位及3位在外縣市、22案與雙北有關，以及感染源不明的13例。目前，1人不幸過世、16人康復出院，尚有50名患者正在治療，其中15人有肺炎症狀。
金樽餐廳群聚案再添一例，案7854是一名30多歲男性，與案3929、案3930同住。案7854當日未參加喜宴，在同住2人接連發病且確診後，也被列為居家隔離對象，當時採檢為陰性。隔幾天後，他出現喉嚨痛、發燒、胸悶等症狀，5月28日採檢呈陰性，CT值11，因居家隔離而無足跡。
南澳鄉母女2確診為案5974、案4990，衛生局於5月26、27日安排擴大篩檢1096名居民，核酸篩檢結果全為陰性，並未有人感染。不過，徐迺維也強調，將要求這些人未來兩周加強自我健康監測。
疫情衝擊各行各業，縣府秘書長林茂盛表示，縣內觀光、藝文團體等補貼，都是依據中央相關紓困政策，縣轄則以房屋稅、稅金減免或減收等方式，來減輕民眾負擔。
中央撥補宜蘭縣2800劑疫苗，目前已經施打約1100劑。徐迺維表示，縣內逾9千名醫護人員，超過5成完成接種。林姿妙說，警消人員站在防疫第一線，明起優先施打疫苗，數量約有1700劑。
▪【專題】還要等多久？採購3千萬劑已88萬劑抵台 看疫苗到貨進度表
▪【今日疫情懶人卡】中和康復之家爆群聚感染 新北熱門足跡區市場占大宗
▪【整理包】疫情波及16間醫療機構 門急診異動一次看
▪【整理包】全台社區篩檢站報你知！有症狀、相關接觸史再前往採檢
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言