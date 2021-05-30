彰化新增9例公布足跡 有兩群聚從外縣市傳入

彰化縣新冠肺炎確診人數今天新增9例，累計達144人，新增確診者中，除水果販賣商家族有3名家屬居家隔離期間發病，還有台中確診女子到彰化友人家住造成家庭群聚，共4人確診，另有來自馬祖的確診者來彰化訪友，造成友人的媽媽確診，還有1名個案感染員待查。

從今天公布確診案例，有兩起是外縣市確診病例來彰化訪友而傳播，王惠美強調，中、彰、投、雲等縣市同唯一生活圈，要拜託大家人流須管控，沒事不要出門亂跑，尤其共車、聚餐的群聚感染率也特別高。

葉彥伯也說，下一波疫情可能要是外縣市疫情，目前北部疫情稍得很嚴重，中部台中市也開始升溫，人流互動會造成跨縣市傳染鏈，過去從外縣市進到彰化的都是雙北或桃園，但今天出現台中與馬祖，應該是個警訊。

葉彥伯說，只要大家都遵守防疫守則，就不怕疫情藏在社區裡，下一波疫情防治重點就在人流管制，需要大家配合，衛生局就是要早期接觸病例，且要匡列得夠快才能預防。

今天新增確診9例個案，除3例為水果家族衍生的燒烤家族、歌唱班、農務車的群聚各1人，另新增家庭群聚為彰化家庭小女兒台中的好友到其彰化家中作客，結果造成小女兒與父母及外甥4人均確診，小女兒的男友與其同住，風險也極高，仍待採驗結果。另有1例為馬祖確診者到彰化友人家作客，傳染給彰化友人的媽媽，還有1例為中高齡確診者感染源不明。

在今天下午的防疫記者會中，縣長王惠美也公布今日新增確診者的足跡，有5月29日下午1點到2點在埤頭鄉大同街俗俗賣五金大賣場，5月26日上午9點20分至9點30分在雲林縣北港鎮長益喜餅。

至於，衛生局昨天再一次篩檢感染熱區的溪湖湳底社區，共篩檢219人，其中有參與第一次篩檢的有189人，檢驗結果全部陰性，葉彥伯說，但因為該社區仍為熱點，也請社區民眾做好防疫；彰化10家醫院也全面啟動篩檢，並於這些醫院設置社區主動監測站，只要就診民眾出現疑似症狀一律進行採檢。 彰化縣今天新增9例，衛生局並公布今日新增確診者的足跡。圖／衛生局提供 彰化縣新冠肺篩檢的每日陽性率統計。圖／衛生局提供 彰化縣啟動10家醫院快篩監測站。圖／衛生局提供 彰化縣確診人數曲線圖。圖／衛生局提供 彰化縣今天新增9例， 其中水果商家族增3例，累計達98例。圖／衛生局提供 彰化縣統計每一核酸檢測人數。圖／衛生局提供 彰化縣今天新增新冠肺炎9例確診案例，累計144例。圖／衛生局提供

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