馬偕院內感染封2層樓匡列百人？ 柯文哲：假新聞

國內本土疫情嚴峻，不少醫院傳出院內感染情況，北市議員鍾小平表示，昨天收到馬偕董事會成員及醫護陳情，直指院內發生二次群聚感染，已有100多位醫護匡列，但馬偕不僅封鎖消息還僅封2層樓，台北市長柯文哲今回應，「這是假新聞」；針對北市聯醫仁愛醫院醫療量能情況，柯文哲說，目前台大、三總、榮總已釋出病床緩解。

柯文哲表示，這就是所謂的謠言，馬偕醫院封2層樓是為了要改成專責病房，並不是有感染病患，這是假新聞。

針對北市聯醫仁愛院區喊出人員告急、醫療量能緊繃情況，柯文哲表示，由於北市要求醫院將院內十分之一的一般病床改裝成專責病床，但改裝需要時間，因此在其他醫院尚未加入戰場前，原本的部隊（北市聯醫）需要撐住。

柯文哲說，昨日榮總宣布釋出140張病床、三總也是，但在還沒釋出前，前2周很多醫院承受很大壓力，仁愛醫院就是例子。

如今三總、榮總、台大陸續加入戰場，市府也要求救護車不要再將病患送往仁愛醫院，讓仁愛醫院慢慢消化，確實1周前北市醫療量相當緊急，但還好三總、榮總、台大等醫院將病患改建完畢，但最感謝的還是一開始死守撐住的醫院和醫護人員。

另外，針對有消防人員在急診外遭醫院拒收的情況，柯文哲表示，確實3天前有這樣的情況發生，但昨天及前天都沒有這個現象，已經解決了；是否徵用民間救護車載送確診病患？柯文哲表示，這授權消防局看有無需求，有需要就徵收，如果現階段可以解決的，就用目前的系統解決。

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