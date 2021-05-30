澎湖疑染疫婦人來過這些地方 縣府根據足跡清消中

澎湖一名59歲婦人本月27日因身體不適就醫，由2家醫院做4次PCR檢驗結果疑為陽性，澎湖縣府中午公告第一筆足跡。圖／澎湖縣政府提供

在澎湖租屋一名59歲婦人昨天身體不適就醫，病情急速惡化，由2家醫院做4次PCR檢驗結果疑為陽性，目前持續插管使用呼吸器，今天中午已可聽從指示張開眼睛，澎湖縣府根據該婦人手機定位資料，確認婦人活動範圍主要集中馬公市治平路、中華路、新生路、中正路間，正持續進一步追蹤詳細足跡地點、時間。

澎湖縣府下午表示，根據婦人手機定位資料，婦人本月20日從高雄返回澎湖後至5月27日病發前，活動範圍主要集中在馬公市治平路、中華路、新生路、中正路間的區塊，27日病發後，多數時間都在租屋住處，29日才在友人陪同下到附近診所就醫。

縣府目前已匡列多位接觸者採檢，PCR採檢皆為陰性，要求安置隔離，另依足跡進行清消。縣府提醒，在案例活動區域內停留較久的民眾，如有症狀可致電衛生局專線服務電話 06-9270508 及 06-9272162 分機211-215諮詢。

據了解，這名疑似染疫婦人曾做過月嫂，5月中旬她在澎湖工作的KTV因疫情歇業後，透過朋友牽線到台北一家月子中心工作，15日搭機到台北，到月子中心負責烹煮，在台北僅工作3天，搭高鐵回高雄住家過2晚，20日搭機回澎湖，27日出現症狀。目前中央疫情指揮中心尚未將婦人列為確診案例。

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