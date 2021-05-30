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新冠肺炎死亡破百 5旬婦集中檢疫所病逝日調查中

中央社 / 台北30日電
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。圖／中央流行疫情指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。圖／中央流行疫情指揮中心提供

國內新冠肺炎疫情擴大，累積病逝人數今天正式破百，中央流行疫情指揮中心宣布，國內新增11名死亡個案，其中一名5旬婦在集中檢疫所病逝，目前死亡日期仍在調查中。

指揮中心指揮官陳時中下午公布此消息，今天新增11例死亡個案（案1574、3972、4092、4582、4798、4832、5288、5682、5690、6631、6907），共計為男性9位、女性2位。

陳時中表示，死亡個案年齡介於50多歲至80多歲，發病日介於5月6日至5月25日，確診日介於5月16日至5月28日，死亡日期介於5月24日至5月29日。

今天新增的唯一在集中檢疫所，因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）病逝的個案為案4582，為一名50多歲女性，無慢性病史，據了解其有萬華活動史，在14日出現喉嚨不適，隔日採檢，同日入住集中檢疫所，卻延遲到24日才確診，目前死亡日調查中。

另外，今天新增的個案中，還有一名到院前死亡者，為案5288，是一名60多歲男性，同樣有萬華區活動史，也有高血壓、糖尿病、 高血脂等慢性病史，因23日出現發燒安排採檢，不料隔日卻出現到院前死亡憾事，25日才確診感染新冠肺炎。

截至目前國內累計8160例確診，分別為1133例境外移入，6974例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另21例（案530、1589、1591、1676、1886、2067、2068、2528、2530、2599、3459、3921、3975、3989、3990、3991、4059、4726、5304、5841、7096）移除為空號。確診個案中110例死亡。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中

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