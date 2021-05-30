已陷昏迷…澎湖婦人PCR陽性 足跡包括馬公北高等地

澎湖防疫零確診恐破功，澎湖縣政府公布，一名在澎湖卡拉OK上班的高雄50餘歲婦人，經醫院多次PCR（核酸檢測）呈陽性，今天由中央疫情流行指揮中心宣布。

澎湖縣政府昨晚公布這名婦人案例，目前在負壓病房呈現昏迷狀態，並向中央疫情流行指揮中心通報，警方透過手機定位，除進行住處週邊消毒外，已匡列3位親友採檢並安置居家檢疫，初步是陰性。

澎湖縣政府指出，這名家住高雄的50多歲婦人，在馬公市區一處租屋，平日除上班外，很少外出，15日自馬公搭機前往台北，20日再從高雄返回澎湖，27日肺部出現症狀，昨天前往馬公一家診所看診，隨即轉送醫院急救，目前陷入昏迷插管治療。

澎湖此個案讓全島島民難以入眠，澎湖指揮中心昨天深夜緊急公布這名婦人在澎湖的足跡，除馬公機場北高等地，包括其租屋處、市區拉麵店、觀光景點、廟宇、五金行、大賣場等，徹夜由環保局完成清消，同時進行返澎同機乘客清查，將通知後續處理措施。

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