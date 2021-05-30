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5月29日疫情懶人卡／澎湖出現首例疑似個案 南投按摩館相關病例續增
疫情急速升溫，多縣市都有個案，每天各地傳聞紊亂，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握。（延伸閱讀：5月29日疫情懶人卡）
▌一婦人肺疾昏迷 澎湖縣「零確診」恐破功
一名在澎湖馬公市租屋的50多歲女子，日前去過台北，5月20日從高雄返回澎湖，27日出現不適，兩天後就醫，初步發現胸部X光片兩側疑似感染肺炎，已呈昏迷，目前在醫院加護病房插管治療中。...more
▌好無辜！南投東方紅男客波及妻 媳婦探望公婆也中鏢
台中市昨增33例確診，其中案7526為56歲太平牧場運送羊奶女工，因丈夫為昨天公布58歲牧場男員工案6348、曾到南投草屯「東方紅時尚會館」按摩確診，因為丈夫關例被匡列，到醫院採檢而確診。...more
▌中華郵政增2郵差確診！分別為南港、三重郵局 感染源不明
中華郵政昨上午才證實一名台北金南郵局窗口人員確診，晚間再證實兩名郵差確診，分別是台北南港郵局跟新北三重郵局郵差。目前中華郵政累計11名確診，都集中在雙北。...more
疫情快報
▪【專題】還要等多久？採購3千萬劑已88萬劑抵台 看疫苗到貨進度表
▪【今日疫情懶人卡】澎湖出現首例疑似個案 南投按摩館相關病例續增
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