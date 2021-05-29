3+11隔離政策惹議 陳時中：我負責

新冠肺炎疫情嚴峻，外界將矛頭指向機組員「3+11」隔離政策。指揮中心指揮官陳時中今天說明機組員隔離政策調整始末，並強調指揮中心政策「我來負責」。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，外界將矛頭指向政府將機組員隔離改為「3+11」天。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中近日表示，該會議是由指揮中心副指揮官陳宗彥主持，但今天又有媒體報導稱會議是陳時中親自召開，引發討論。

陳時中今天下午在疫情記者會中表示，平時陳宗彥主責督導邊境相關業務，但後來查證發現，陳宗彥並未參與機組員隔離天數鬆綁的會議，是由疫情監測單位以及相關專家共同討論，會後再由人員報告會議結果以及帛琉泡泡處理狀況，後來才由他親自宣布4月15日起將航空機組員檢疫規定調整為3天居家檢疫和11天自主健康管理。

陳時中說，指揮中心之所以做出此決定，主要是去年初機組員檢疫規定原本就是「3+11」，後來因秋冬專案才改為7天居家檢疫加7天自主健康管理，同時也觀察能否落實外站零接觸，並確保航空公司落實管理責任。

陳時中指出，到了3月12日秋冬專案告一段落，發現外站管理進步很大，像是加裝監視錄影器、一次性房卡等，違規狀況也大幅降低，因此改為5天居家檢疫、採檢陰性後，進行自主健康管理，並由民航局修正相關規定，加重航空公司管理責任，也祭出相關處分。

陳時中說，4月13日指揮中心再次檢視這段期間的管理成效，發現違規件數幾乎歸零，且3月4日至12日一共採檢9000多人均為陰性，才決定進一步放寬為3天居家檢疫後採檢，再進行11天自主健康管理。

面對外界爭議不斷，陳時中強調：「指揮中心政策都由我來負責」。

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