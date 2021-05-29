染疫者病逝6天才公布 莊人祥：疫調不易致時間差

國內新冠肺炎疫情嚴峻，今天再增21例死亡病例，其中有個案在6天前就病逝，卻在今天公布。疫情指揮中心發言人莊人祥解釋，疫情期間疫調不易，可能因此導致時間差。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，至今已連續15天新增超過百例本土病例，累計死亡人數99人，逼近百人大關，也超過2003年SARS疫情的73人。

根據中央流行疫情指揮中心今天公布的最新資訊，國內今天新增21例死亡病例，分別為13名男性、8名女性，年齡層介於30多歲至90多歲，發病日介於5月11日至25日。

死亡個案多數都有高血壓、糖尿病、心臟病、慢性阻塞性肺病等慢性病史，其中僅2人沒有慢性病，分別為一名30多歲男性，5月21日出現咳嗽、喉嚨癢、嗅味覺異常症狀，26日確診，27日到院前死亡；另一人為90多歲女性，22日出現胸痛、呼吸困難、有痰症狀，24日住院、28日病逝。

值得注意的是，今天死亡個案當中，有個案早在21日就確診、23日死亡，但直到今天才公布，引發外界質疑。

指揮中心發言人莊人祥解釋，主要是個案死亡後必須先進行基本疫調，再由相關單位回報，可能導致通報時間差，尤其疫情期間，有時無法立即掌握每一例死亡個案，例如今天所公布23日死亡的個案，住院、隔離資訊都不容易調查到，縱使有些微時間差，指揮中心只要一接獲消息，就會對外報告。

國內連日校正回歸數百例確診病例，也讓外界擔憂國內檢驗量能是否足夠，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，國內若採檢能量全開，每天可採檢5萬多件檢體。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳也表示，衛福部昆陽實驗室昨天也和有P2等級以上實驗室的台大獸醫系接洽上，或許可協助分擔一部分PCR檢驗，中研院也曾向疾管署表達能幫忙檢驗，目前還在聯絡評估中。

因應雙北醫療量能緊繃，也有醫院傳出醫護個人防護裝備（PPE）不足，指揮中心指揮官陳時中強調，國內PPE儲備量非常多，幾乎是以雙倍的量在發，絕對沒有缺乏的問題，若醫院緊急有需求可直接和中央聯繫。

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