宜蘭新增新冠肺炎5例 確診者曾到羅東傳統市場

宜蘭縣長林姿妙今天表示，縣內今天新增5例新冠肺炎個案，其中有確診者曾在5月中下旬前往羅東傳統市場，呼籲民眾近期如有出入相關場所，都應留意自身健康情況。

林姿妙下午在疫情記者會指出，縣內今天新增的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）確診案例中，案7411是30多歲女性，丈夫日前確診後，她也確診。個案曾在5月23日中午，前往五結鄉五結中路3段上的正好鮮肉小籠包店。

案7414是60多歲女性，今天與丈夫（案7413）同時確診。夫妻倆曾在5月9日至10日與女兒及女婿，前往萬華旅遊、住宿。女婿之後於5月27日確診。

案7414曾在5月11日至25日上午，前往羅東鎮和平路與中正街的傳統市場，26日上午前往冬山鄉義成路3段上的小米肉舖。

她表示，隨著國內疫情升溫及確診人數增加，醫護人力吃緊，縣府將號召執業中的護理人士或有志者，共同投入社區防疫陣容，縣府將規劃「疫苗注射組」和「疫苗行政組」兩組；未來一旦疫苗到位，就可依據各項分工服務民眾，有意願者可向衛生局醫政科報名。

林姿妙說，考量全國三級防疫警戒延長至6月14日，為滿足民眾「不出門也能安心買菜」需求，縣府與縣內各農漁會及合作社合作，透過網路購物方式，推出各式防疫組合箱，相關資訊可於縣府官網查詢。

商品推薦