高雄麻將群聚染疫又增1人 七旬婦人確診無症狀

高雄市今天新增一名確診病患，年約70歲的女子過去一個月沒有就醫紀錄。高市衛生局調查，這名新增病例與鳳山麻將傳染傳播鏈有關係，但CT值32、傳染風險相對低，從疫調至今沒有症狀，打麻將的群聚傳染人數已達14人。

高雄衛生局簡任技正潘炤穎指出，今天新增的個案是一名70歲女士（案7810）無病史，過去一個月無就醫紀錄，身體健康。根據案7810的接觸史分析，她是既有牌友交又比對的其中一人，新增的確診者與之前一名確診的女牌友密切往來，此案從疫調至今無症狀，體內CT值32，相當低的感染風險，三圈共採檢541人，共14人確診。

值得注意的是，案7810在5月24日的9點半到鳳山博愛路全聯超市購物，5月27日晚間9點半在澄清路永和豆漿買外帶，生活單純。 案7810的染疫足跡。圖／高市衛生局提供

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