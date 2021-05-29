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獨／北病南送病床不夠 CDC再徵中油嘉義訓練所為檢疫所

5月29日疫情懶人卡／南山、台灣人壽員工確診、國安局證實一名人員近期中鏢

聯合新聞網 / 綜合報導
負責維護總統的國安局，也傳出一名人員確診。圖擷自Google Map
負責維護總統的國安局，也傳出一名人員確診。圖擷自Google Map

疫情急速升溫，多縣市都有個案，每天各地傳聞紊亂，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握。（延伸閱讀：5月28日疫情懶人卡

▌南山、台灣人壽員工確診 金融業共26家46人染疫

金融業疫情持續蔓延，台灣人壽今天傳出有2名內勤員工確診，累計中信金控已有6名員工染疫；南山人壽也在昨晚證實有1名文山通訊處外勤業務確診。截至今晚共26家金融機構、46人染疫。...more

▌獨／國安局證實一名人員近期確診 目前按規定隔離

繼總統府員工後，負責總統維安的國安局也傳出有女員工確診，國安局今天表示，近期某位人員於居家辦公期間發現身體不適，經採檢後通報為陽性，目前按規定進行隔離。...more

▌基隆1海關確診 未與民眾接觸、匡列4人居家隔離

本土疫情升溫，財政部轄下單位傳出第二個確診案例，關務署證實，1名基隆關人員昨天確診，該名人員22日便未進入辦公室上班，近期未接觸民眾，已緊急消毒辦公場所，並匡列4名接觸者居家隔離。...more

▌新北傳7警確診 警友會送慰問金、味全捐物資

疫情嚴峻，全國三級警戒狀態延長至6月14日，新北市警局全體員警總動員投入防疫十分辛勞，更傳出7名員警確診新冠肺炎，新北市警友會理事長郭進源捐贈每位因公染疫員警慰問金3萬元，新北市警局長黃宗仁回贈警察寶寶感謝。...more

新冠肺炎 COVID-19

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