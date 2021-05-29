新冠本土病例增至6,136人 陳時中：疫情狀況不太好

新冠肺炎疫情持續延燒，自5月11日起至昨（28）日新增本土病例破6,000人，達到6,136人。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，疫情趨勢雖趨向平坦但未見下降，坦言「狀況不太好」，認為潛藏社區病患還為未找出來，熱區篩檢應加快，避免病人留在社區造成後續傳染。

中央流行疫情指揮中心公布28日新增297例本土、二例境外移入COVID-19個案，另有258例校正回歸個案，總計557例，確診個案中新增19例死亡。

連續14天病例數破百，校正回歸後的個案數，仍以5月17日為最高峰，第二波高峰在5月19日，不過之後的病例數一直維持在400多例。

5月15日本土案例破百後，病例數只有上升沒有下降，校正回歸後，病例數在17日及19日出現高峰，19日後連續八天，每日平均案例落在464例。從發病日分析，病例數分別出現三個波峰，17日最高，第二個波峰在20日，第三個波峰則在22日。

台大公衛學院副院長陳秀熙分析，17日的高峰是萬華群聚引發的案例，依照校正回歸的確診病例圖來看，19日之後病例數一直維持在400多例，這是15日雙北升三級後，賣場搶購潮以及未及時關閉八大場所釀出的第二波感染，預估第二波疫情會延續到6月中左右。

陳秀熙表示，至於是否有第三波疫情，必須要關注目前的管制措施，包括降低家戶群聚、八大場所確實關閉、避免弱勢族群染疫。他預估，這兩天部分縣市確診案例稍稍提高，如基隆等地，但不會像萬華群聚擴散。

28日確診數與死亡數分別創新高。指揮中心指揮官陳時中表示，28日新增297例本土個案、校正回歸258個案例，總計557例。圖／指揮中心提供

28日確診數與死亡數分別創新高。指揮中心指揮官陳時中表示，28日新增297例本土個案、校正回歸258個案例，總計557例。圖／指揮中心提供

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