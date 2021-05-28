外包商確診 新北林口分局1員警快篩陽性

中央社 / 新北28日電

新北市林口警分局一名外包回收商確診新冠肺炎，警方今天緊急安排忠孝派出所、偵查隊58名員警接受快篩，目前一名呈現陽性反應，警方除對環境噴消，並暫時關閉忠孝派出所。

新北市政府警察局林口分局今天表示，這名外包回收商曾接觸新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診者，可能因此被傳染，由於他日前才到忠孝派出所、偵查隊協助資源回收，昨天接獲他確診消息，警方立即通知衛生局、區公所進行環境大消毒。

警方說，今天安排58名員警接受快篩，其中忠孝派出所一名員警呈現陽性反應，送核酸檢測（PCR）確認中，全所19名警員均已先行自主隔離，分局已按照防疫指引，分流搭配居家上班，避免疫情擴散。

新冠肺炎 COVID-19

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