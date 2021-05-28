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台北市捷運警察隊2警快篩陽性 1人確診

中央社 / 台北28日電
台北市捷運警察隊今（28日）表示，一名員警日前因家人發燒，陪同就醫，後經採檢快篩陽性、PCR陽性；另一名小隊長身體不適多日，經快篩為陽性、等PCR報告中。聯合報記者曾學仁／攝影
台北市捷運警察隊今（28日）表示，一名員警日前因家人發燒，陪同就醫，後經採檢快篩陽性、PCR陽性；另一名小隊長身體不適多日，經快篩為陽性、等PCR報告中。聯合報記者曾學仁／攝影

台北市捷運警察隊今天表示，一名員警日前因家人發燒，陪同就醫，後經採檢快篩陽性、PCR陽性，已安排至檢疫所隔離；另一名小隊長身體不適多日，經快篩為陽性、等PCR報告中。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情未緩，台北市警察局捷運警察隊發布新聞資料指出，一名48歲員警日前因家人發燒，陪同就醫，一併快篩，醫院昨天通知為陽性，衛生局今天上午通知核酸檢測（PCR） 陽性，由衛生單位安排此名員警至檢疫所隔離、治療。

捷運警察隊表示，一名56歲小隊長咳嗽多日，昨天前往醫院就診，院方發現為肺炎，立即住院治療，後經快篩為陽性，目前等候PCR報告。

警方說，48歲員警從5月17日至19日、23日至27日皆休假，56歲小隊長從16日至28日均休假在家，未跟所屬分隊其他員警密切接觸。

警方表示，為避免群聚感染，已派員完成2人所屬分隊全面清潔消毒，目前此分隊其他員警身體無不適症狀，將陸續安排分隊的43名員警前往快篩。

警方指出，後續將實施分組、分時、分流上班機制，並依循衛生機關指示及相關規定辦理，確保勤務運作及保護員警健康。

新冠肺炎 COVID-19 警察 捷運

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