新冠肺炎釀78死超越SARS 年輕死者病程凶猛

新冠肺炎疫情在全台造成78人病逝，超越SARS時期的73人，少數個案年僅40多歲，發病幾天就病逝。專家張上淳指出，年輕死亡個案大多非典型肺炎，發現時已相當嚴重。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，今天再增19例死亡個案，累計死亡人數達到78人，已超越2003年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）期間的73人，其中不乏無慢性病史的40、50多歲族群，病程來得又急又猛，發病短短幾天就病逝。

根據中央流行疫情指揮中心最新統計，國內使用呼吸器的重症患者已從昨天139人再攀升至159人。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，現在很多患者病程發展很快、很突然，縱使加強版集中檢疫所都有配置護理人員，也會每天進行相關健康監測，包括量體溫、監測血氧等，有醫療需求也會透過遠距醫療看診，若有異常狀況都有綠色通道可及時轉診，但死亡狀況仍難以避免。

另外，近期不少個案都出現快篩陰性、PCR陽性的狀況，甚至有少數死亡個案年齡僅40多歲，仍在短時間內併發重症、死亡。

張上淳表示，個案之所以出現快篩陰性、PCR陽性的狀況，和個案發病時間、體內病毒量變化有很大的關係，也會影響傳播能力，且PCR敏感度本來就比快篩好，一點點病毒量就能驗出陽性。

不過，張上淳強調，無論檢驗結果如何，疾病嚴重度還是要看患者實際的臨床症狀，一般而言，患者病情會不會惡化，在發病第一週是最重要的觀察期。

值得注意的是，近期有幾例年輕個案，在發病短短幾天後就病逝。張上淳說，這類個案很多都不是典型的肺炎症狀，從輕微症狀開始愈喘愈嚴重，而是一發現就是嚴重肺炎，確實也有一些特殊個案，未來若有時間一定會透過病理檢驗詳細探討，了解個案死因。

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