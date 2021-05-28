高雄小港基層巡佐確診 屏東岳母家庭群聚感染

屏東縣今天新增1名本土確診病例，案7324是在高雄市警局小港警分局派出所服務的54歲巡佐，感染源來自居住屏東縣東港鎮的妻子家，警妻是前天屏東縣政府公布確診的6361（52歲），在東港地區從事美容沙龍工作，警察岳母家族已有7人因家庭群聚陸續染疫；縣長潘孟安語重心長呼籲，這段期間避免家庭群聚真得很重要。

案7324的妻子是6361，感染脈絡最早可追溯到警妻姐姐5463（56歲），本月11日至13日至萬華旅遊，與萬華確診友人3258接觸；返家後造成76歲母親5465、妹妹6361（警妻）、46歲妹妹6769（住高雄）、54歲弟弟6552和22歲孫子5644（在台南工作）確診。

屏東縣衛生局今天公布7324自5月12起的疫調足跡，14至18日和21至25日都在高雄市工作，19日上午到東港鎮探視岳母，12、19、20日曾至新園鄉日亨自助洗車場， 18日晚上曾至潮州鎮永坤動物醫院，已匡列18人密切接觸者採檢隔離追蹤中；警妻20日至24日都在東港光復路三段蒂娜沙龍工作；22日下午到東中山路東急屋百貨；23日上午東港鎮中正路的東港市場；24日中午到東港鎮光復路三段的大福將便當店。 屏東縣政府公布案7324的足跡。記者潘欣中／翻攝

商品推薦