國內疫情趨平坦但沒下降 陳時中：狀況不太好
國內新冠肺炎疫情升溫，連日校正回歸新增個案都超過百例。指揮中心指揮官陳時中今天表示，校正回歸後柱狀圖顯示，疫情趨向平坦，但未見下降趨勢，坦言這狀況不太好。
國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，今天新增297例本土個案，另有258例校正回歸個案。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中表示，校正回歸個案連日新增數百例確診病例，顯示整體檢驗速度還要再加強，才能盡快釐清個案狀況，相關措施已經漸漸看到效果，但速度仍不夠快。
陳時中指出，根據校正回歸後的柱狀圖趨勢來看，目前整體疫情趨向平坦，但這並不是太好的情況，顯示疫情仍穩定處於一定確診病例以上，沒看到有往下的趨勢。
不過，陳時中指出，從整體發病日情況來看，疫情確實有稍微往下、趨緩一點，未來仍須持續研判。
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