醫療量能吃緊！全國180家醫院開設專責病床數達9015床

自5月11日新冠肺炎本土疫情擴大以來，個案已突破6000例。而今天新增19死，創單日新高，目前雙北醫療量能吃緊！衛福部次長石崇良指出，已要求醫院加開專責病房，也可以放寬一室條件進行多人收治，全國目前已有180家醫院，開設病床數為9015床。

石崇良指出，5月11日至5月26日累積確診個案收治情形，全國有37%全國，是收治在醫院裡面，另外33%集中檢疫，15％在加強版防疫旅館，已經解除隔離超過10天的為92人，也有衛生局陸續聯絡安排動向。

至於醫療量能，要求醫院加開專責病房，同時也依據醫療需求和收治必要性，後設有專責病房收治確診病患的家數有180家，共開設9015床，包括縣市應變醫院，合計可收治床數包括9015床，空床數還有7380床，多數在中南部。

統計北北基、桃園目前在北部開設病床數，可開2800張床，新北開設速度比台北快，醫療量能部分是充足的，但有可能發生集中在特定醫院的問題，希望透過緊急醫療系統進行分流。919張負壓隔離病房一度降到200床左右，有將部分病人移往專責病防使用，將負壓病房保留給呼吸器及插管者使用，目前雙北有140間負壓隔離病房可供使用。 負壓隔離病床現況。圖／指揮中心提供 確診個案的醫療調度情形統計。圖／指揮中心提供 專責病床房數使用情形。圖／指揮中心提供

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