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日籍運動教練確診曾涉足台南 市府：全案安全

中央社 / 台南28日電

台中市20多歲日籍男性運動教練確診（案6350），他因全大運曾涉足台南市，台南市政府今天公布足跡圖，衛生局長許以霖表示，全案未出現群聚或本土病例而告一段落，是安全的。

台南市長黃偉哲今天在台南市政府新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫記者會上指出，台中市這名確診者（案6350）是運動教練，因要參加全國大專校院運動會而到台南練習，成大宣布全大運展延後，案6350未進入全大運會場，也未與選手有密切接觸，只到成大附近逛逛。

許以霖表示，案6350於12日晚上入住台南的飯店，13日因全大運展延，因此，案6350在台南是有些足跡的，但應居家隔離的已居家隔離，應該採檢的也採檢，足跡也公布，原則上該清消也都清消，台南市已完成相關動作。

台南市政府衛生局疫調顯示，案6350於16日開始出現輕微症狀，25日因症狀未改善就醫採檢，26日確診。

案6350於13日上午9時曾到中西區的寶雅台南和緯店停留30分鐘，當天上午9時30分至上午10時到北區的全聯台南湖美店，13日晚上7時至晚上9時到永康區的劉家莊牛肉爐內用，當天晚上9時到中西區的裕成水果行停留內用30分鐘。

新冠肺炎 COVID-19

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