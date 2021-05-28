指揮中心原則同意企業快篩 須與醫療院所合作
中央流行疫情指揮中心經討論後，原則同意開放企業為員工快篩，但採檢須由醫事人員執行，未來企業可能須和醫療院所合作，近期由經濟部提完整計畫。
新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，部分企業希望採購快篩試劑替員工檢驗，指揮中心近日邀經濟部、勞動部及科技部等討論。
會議中各部會發現快篩試劑有偽陰、偽陽疑慮，也擔心員工被強制採檢等，可能引發相關質疑，決議應由經濟部提計畫送指揮中心審查，再決定是否訂指引。
指揮中心副指揮官陳宗彥今天上午在全國防疫會議後記者會，接受媒體訪問表示，指揮中心原則同意企業快篩，但依法所有快篩、採檢都須由醫事人員執行，將由經濟部和廠商先討論好並提計畫送指揮中心審查，未來企業可能要和醫療院所合作。
另外，許多人下載台灣社交距離App，外界好奇究竟效果如何？
陳宗彥說，下載App是個人意願，確診者、接觸者都須下載，且由確診者主動上傳確診資料，接觸者才會跳出警示；截至上週，約800萬人下載，全國約29名確診者上傳確診資料，近日會再提醒地方衛政人員提供相關協助。
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