高檢署1書記官回報疑確診 大樓消毒同事居家辦公

台灣高檢署今天指出，1名紀錄科書記官昨晚回報確診新冠肺炎，已要求相關人員在家自主健康監測，並對第二辦公室全棟進行消毒，且通知第二辦公室人員今天全部居家辦公。

高檢署表示，這名書記官20日居家辦公；21日到署上班，上班期間均全程配戴口罩，未曾與同辦公室同仁有密切接觸或超過15分鐘面對面談話，當天下班後即未再到署；24日下午主動回報，因發燒已自行前往醫院做核酸檢測（PCR）。

高檢署指出，為求慎重，24日請這名書記官同辦公室同仁全部進行居家辦公，並對第二辦公室全棟及檢察官辦公室進行全面性消毒。期間每天都與這名書記官聯繫，關心並瞭解其健康狀況，這名書記官回報身體已無發燒等症狀。

高檢署表示，這名書記官昨天下午自行上網查閱「健康存摺」APP，發覺所做PCR檢測結果為陽性，衛生主管機關雖尚未通知這名書記官，但書記官已主動回報。

高檢署指出，昨天晚間除積極聯繫衛生主管機關證實這名書記官是否確診外，並再對第二辦公室全棟進行消毒，且通知第二辦公室同仁今天全部居家辦公。

高檢署表示，這名書記官回報確診後，已立即由防疫應變小組調查匡列與書記官有相關接觸者，目前已匡列並通知3名同仁在家自主健康監測，如有發燒、胸悶、咳嗽、酸痛、嗅覺異常等不適症狀，要立刻就醫。

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