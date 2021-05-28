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指揮中心公布確診個案發布準則 任職部門公開前需溝通

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
指揮中心今天公布確診資料公布原則。圖／指揮中心提供
指揮中心今天公布確診資料公布原則。圖／指揮中心提供

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天表示，近日疫情嚴峻，在第三級警戒期間不建議民眾從家中新住進長照機構，若確實有必要入住，服務對象需要先自費進行核酸檢測，並附三日內陰性報告，入住後也需要先隔離，指揮中心今天也公布確診資料公布原則，無論確診者任職公私部門，公開前須溝通，若開放場所無實施實聯制也須公開。

陳宗彥在記者會上表示，指揮中心今天在上午全國防疫會議上向地方縣市說明最近完成的長照機構住院人員收治流程。

陳宗彥說，若有民眾要從家中或社區住進長照機構，警戒期間不建議收住，若有必要收住，服務對象要自費進行核酸檢測並附三日內陰性報告，入住後先住隔離房或單人房14日後沒有症狀才能改住一般房間，而若是原本的機構住民因病入院診療或住院，完成療程後要返回機構時，院方須在住民出院前循採檢機制，以公費採檢，結果為陰性才可出院，而另外考量到因為入院出院都有採檢，所以回到長照機構後可不需隔離。

陳宗彥說，地方政府不斷反應，中央授權地方公布個人足跡，但地方對於公布準則仍有不清楚之處，指揮中心今天也在會議上說明，個資原則不公開，個人資料只會公布「年齡級距」和「性別」，居住地只公布到地區，接觸者類型會公開到同住家人和醫護人數，任職單位原則上不公開，若需要公開，無論公私部門，公開前要先和指揮中心溝通。

陳宗彥說，在確診者活動史部分，隱私場所不公開，但大眾運輸系統因為接觸對象範圍廣大，所以公開，而公開場所若有實施實聯制可不公開，因為疫調時能確實掌握接觸對象，但若沒有實施實聯制就須公開。

陳宗彥表示，原本每天早上八點舉行的全國防疫會議，下周起改為每周二、五早上開會，但中間期間若地方政府有需要協助之處，可隨時和指揮中心聯繫，都會提供協助。

有民眾質疑社交距離APP的上傳率太低，陳宗彥說，需要民眾和確診者都下載，而下載非強制，目前下載超過八百萬次，5月萬華爆發疫情後大量下載，他先前看到報告目前全國下載的確診者有29位，數字他還要再確認。

指揮中心今天公布確診資料公布原則。圖／指揮中心提供
指揮中心今天公布確診資料公布原則。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

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