5月28日疫情懶人卡／快篩陰性確診！北市2消防員染疫 何志偉前助理病故

新冠肺炎延燒，也是國安重大挑戰。部隊生活不可避免高密度群聚，一旦爆發營內感染，後果也最嚴重，各國的疫苗接種順序，往往將軍人排在前面，但在台灣，軍方再度落入近年「全國最大弱勢團體」的窘境。在疫苗供應嚴重不足情況下，國軍各部隊主官也只能繃緊神經，期待自己單位千萬不要「中獎」。

2021-05-28 07:00