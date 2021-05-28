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綁架班禪喇嘛：中國「活佛控制」西藏失蹤26年

40多歲女前助理染疫身亡 何志偉痛：同事快篩陰性 僅1天離人世

5月28日疫情懶人卡／快篩陰性確診！北市2消防員染疫 何志偉前助理病故

聯合新聞網 / 綜合報導

疫情急速升溫，多縣市都有個案，每天各地傳聞紊亂，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握。（延伸閱讀：5月27日疫情懶人卡

▌北市消防員2人染疫 泉州、永吉分隊關閉

台北市消防局第一救災救護大隊泉州分隊1名隊員，昨天確診新冠肺炎，稍早又傳出第二大隊永吉分隊1名隊員確診；消防局證實兩人確診，關閉駐地消毒，通知兩分隊全員在家自主健康管理，配合衛生單位疫調，勤務由鄰近分隊支援。...more

▌民進黨立委何志偉：同事快篩陰性 隔一天離開人世

27日新增13名死亡個案再創新高，甚至包含一名40多歲女性。民進黨立委何志偉深夜在臉書發文，證實該女是他的前助理，這位盡心盡力在崗位上工作的前同事，就在這次的肺炎中往生了，就在前天，快篩結果還是陰性，沒想到隔一天就離開了人世。...more

新冠肺炎 COVID-19

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最大弱勢團體？國軍高風險卻沒疫苗 部隊主官只能祈禱別「中獎」

新冠肺炎延燒，也是國安重大挑戰。部隊生活不可避免高密度群聚，一旦爆發營內感染，後果也最嚴重，各國的疫苗接種順序，往往將軍人排在前面，但在台灣，軍方再度落入近年「全國最大弱勢團體」的窘境。在疫苗供應嚴重不足情況下，國軍各部隊主官也只能繃緊神經，期待自己單位千萬不要「中獎」。

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雲林縣昨公布1對離異夫妻確診，70歲前妻從新北三重返鄉，傳染給72歲前夫，有2名接觸者尚未聯繫上，警方展開協尋；嘉義市新...

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