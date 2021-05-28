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新冠本土確診 衝上5,584例

經濟日報 / 記者楊雅棠邱宜君蕭羽耘／台北報導
中央流行疫情指揮中心5月27日14時記者會出席名單第一排由左到右為中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥，第二排為醫療應變組副組長羅一鈞、醫療應變組副組長王必勝 。記者楊雅棠／攝影
中央流行疫情指揮中心5月27日14時記者會出席名單第一排由左到右為中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥，第二排為醫療應變組副組長羅一鈞、醫療應變組副組長王必勝 。記者楊雅棠／攝影

新冠肺炎疫情延燒，昨（27）日國內確診數與死亡數分別創下新高。指揮中心指揮官陳時中表示，昨天新增401例本土個案及四例境外移入個案，另有校正回歸本土個案266例，總計671例，新增死亡13例。累計本土病例已經激增至5,584例。

指揮中心統計，國內累計6,761例確診，分別為5,584例本土病例、1,124例境外移入、36例敦睦艦隊、二例航空器感染、一例不明及14例調查中；另15例移除為空號。確診個案中59例死亡。

新冠肺炎本土疫情嚴峻，各界期盼疫苗能盡快到貨供民眾接種。指揮中心指揮官陳時中昨晚間表示，莫德納15萬劑由華航載運，於今天凌晨自盧森堡起飛，將在今天下午3時50分抵達桃園國際機場，盼趕在兩周內完成檢驗封緘，提供第一線醫護人員施打。

陳時中表示，這批疫苗是購自莫德納505萬劑的一部分，效期到今年11月，將直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。

由於衛福部食藥署在5月19日就已經收到疫苗檢驗標準品，事先準備工作已做好，希望檢驗時間能夠少於兩周，儘快提供第一線醫療人員接種，建立防線。

陳時中表示，未來希望可以規律進貨，加速施打速度，預計6月將再有200萬劑疫苗抵台，包括莫德納疫苗和AZ疫苗。除原先採購的505萬劑疫苗，外界關心是否會再加購更多莫德納疫苗？陳時中表示，向國際採購的疫苗「今年2,000萬劑疫苗夠了」，但預計明年會加購莫德納藥廠針對變異株研發的次世代疫苗。

莫德納疫苗為mRNA疫苗，依臨床試驗結果，每人需施打兩劑，兩劑間隔28天以上，疫苗保護效力可達94%。

指揮中心再度放寬解隔離規定，陳時中說明，隔離治療中的輕症或無症狀患者，若退燒至少一天，且症狀緩解，另距發病日已達十天者，就可解除隔離治療，自醫院或集中檢疫所返家，但不可搭乘大眾運輸工具。

至於正在隔離治療的確診個案，一旦退燒至少一天，且症狀緩解，另距發病日已達十天，並經一次呼吸道檢體檢驗結果為陰性或Ct值30以上，就可以解除隔離治療，進行自主健康管理即可。

新冠肺炎 COVID-19

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