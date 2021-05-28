新冠本土確診 衝上5,584例

新冠肺炎疫情延燒，昨（27）日國內確診數與死亡數分別創下新高。指揮中心指揮官陳時中表示，昨天新增401例本土個案及四例境外移入個案，另有校正回歸本土個案266例，總計671例，新增死亡13例。累計本土病例已經激增至5,584例。

指揮中心統計，國內累計6,761例確診，分別為5,584例本土病例、1,124例境外移入、36例敦睦艦隊、二例航空器感染、一例不明及14例調查中；另15例移除為空號。確診個案中59例死亡。

新冠肺炎本土疫情嚴峻，各界期盼疫苗能盡快到貨供民眾接種。指揮中心指揮官陳時中昨晚間表示，莫德納15萬劑由華航載運，於今天凌晨自盧森堡起飛，將在今天下午3時50分抵達桃園國際機場，盼趕在兩周內完成檢驗封緘，提供第一線醫護人員施打。

陳時中表示，這批疫苗是購自莫德納505萬劑的一部分，效期到今年11月，將直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。

由於衛福部食藥署在5月19日就已經收到疫苗檢驗標準品，事先準備工作已做好，希望檢驗時間能夠少於兩周，儘快提供第一線醫療人員接種，建立防線。

陳時中表示，未來希望可以規律進貨，加速施打速度，預計6月將再有200萬劑疫苗抵台，包括莫德納疫苗和AZ疫苗。除原先採購的505萬劑疫苗，外界關心是否會再加購更多莫德納疫苗？陳時中表示，向國際採購的疫苗「今年2,000萬劑疫苗夠了」，但預計明年會加購莫德納藥廠針對變異株研發的次世代疫苗。

莫德納疫苗為mRNA疫苗，依臨床試驗結果，每人需施打兩劑，兩劑間隔28天以上，疫苗保護效力可達94%。

指揮中心再度放寬解隔離規定，陳時中說明，隔離治療中的輕症或無症狀患者，若退燒至少一天，且症狀緩解，另距發病日已達十天者，就可解除隔離治療，自醫院或集中檢疫所返家，但不可搭乘大眾運輸工具。

至於正在隔離治療的確診個案，一旦退燒至少一天，且症狀緩解，另距發病日已達十天，並經一次呼吸道檢體檢驗結果為陰性或Ct值30以上，就可以解除隔離治療，進行自主健康管理即可。

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