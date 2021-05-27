高雄新增14確診 足跡集中鳳山、首見旗山

高雄今天新增14例本土個案，高雄市政府衛生局下午公布確診者足跡，其中因麻將群聚案，而多集中在鳳山區，另有大社家庭群聚及旗山首例，呼籲出沒相關地點民眾注意身體狀況。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，衛生局表示，高雄鳳山發生麻將群聚案，為案5888延伸。除昨天公布的父親染疫，今天新增10例還包括母親及同事。另外，由於案5888打牌群聚，共傳染4牌友，造成一起家庭群聚感染及牌友的牌友確診，若加上一例調查中個案，全案目前累計13人染疫。

根據疫調，這10人中，除了4人無公共場所活動史外，其餘6人足跡主要集中在鳳山區，但也遍及左營及三民區，活動日期從14日橫跨至25日，市府呼籲曾至相關地點民眾注意身體狀況。

除此之外，高雄市衛生局也公布其他確診者，包括60多歲女性案6362，是大社80多歲長者案5467親屬，由於幾乎天天探視這名長輩，遭匡列為密切接觸者後，於20日出現症狀、25日確診。根據足跡，她曾於18日上午前往大社果菜市場採買。

衛生局指出，案6362確診後，市府也掌握新北60多歲親屬案6253，曾於8日南下與案6362共同探訪案5467，並於10日出現症狀。在與疾管署合作回溯疫調後，協助新北市25日判定案6253確診。根據足跡，案6362在8日晚間前往大社「毛灶食本味」火鍋店，9日下午則曾至7-11大社門市消費。

另外，案6364為旗山20多歲男性。日前曾參加旅行團，19名團員中多人確診，他出團前曾至新北居住一晚，並於11日有萬華旅遊史。根據調查，他從17日至26日下午都在旗山「皇聖水果行」，目前健康狀況無虞。

衛生局表示，案6769則為40多歲女性，是台南確診案5644接觸者，21日出現症狀，26日採檢確診，曾於18日及20日前往新興區「秀髮藝髮妝館」。

案6768則為岡山50多歲男性，因為曾與屏東確診個案接觸，安排醫院採檢，於26日確診，現在醫院隔離治療中，因為無公共場所接觸史，故無足跡表，目前匡列於屏東的接觸者兩人。

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