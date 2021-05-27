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獨／新北稅捐處傳一例確診 員工質疑：同層樓未被匡列

人命關天柯文哲不等了 北市正想辦法自購疫苗 新北仍喊同步中央

新北婦搭客運返雲林確診 同車者2人失聯待尋

中央社 / 雲林縣27日電

雲林縣今天新增1例本土病例，為古坑鄉7旬男性，研判感染源是前妻（新北市案6645），案6645於16日從新北三重搭日統客運返雲林，6名同車者中4人已居家隔離，2人失聯待尋。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內新增401例本土病例，其中雲林縣新增1例確診；雲林縣長張麗善在衛生局長曾春美的陪同下召開疫情線上記者會說明。

張麗善表示，新增個案為72歲男子（案6547），平時居住在古坑鄉麻園村，前妻（案6645）居住在新北市三重區，16日搭乘客運從三重返回古坑與他同住。

張麗善說，男子在22日出現胸悶、發燒和咳嗽等症狀，24日自行到診所就醫，26日因症狀沒有緩解，由救護車載送到醫院就醫採檢確診，Ct值為23.8。

雲林縣衛生局針對男子進行疫調，其前妻被匡列居家隔離、採檢，26日確診，Ct值為24.2，目前已匡列居家隔離6人，自我健康檢測6人。

然而雲林縣衛生局人員針對案6645進行疫調時發現，有6人曾與她一起搭日統客運，經連繫已安排4人居家隔離，但仍有2人失聯，現由雲林縣警察局協尋。

曾春美指出，雖然此案是男子先確診，但從Ct值來研判，應為前妻傳染給男子可能性較高。

雲林縣府分析縣內累積10例確診案例多為夫妻檔、兄弟檔、姊弟檔，全都是北返鄉親確診回來傳給家屬，雲林縣府呼籲民眾持續加強防疫，旅北鄉親暫勿返鄉，減少傳染給家人可能性。

新冠肺炎 COVID-19 張麗善

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