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老翁呼吸困難自行就醫確診 里長控：2日成重症患等死

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
北市南港區新光里里長龔睿堉表示，北市醫療資源充足，中央也說致死率和重症率低，為什麼才過2天什麼資源都沒了；該急診室畫面為示意圖，與本新聞無關。圖／聯合報系資料照
北市南港區新光里里長龔睿堉表示，北市醫療資源充足，中央也說致死率和重症率低，為什麼才過2天什麼資源都沒了；該急診室畫面為示意圖，與本新聞無關。圖／聯合報系資料照

北市南港區新光里里長龔睿堉日前在Facebook發文，指里民因找不到葉克膜將死亡，批中央地方對人民不理不睬。龔睿堉今日受訪時說，北市醫療資源充足，中央也說致死率和重症率低，「為什麼才過2天什麼都沒了？」，而老先生成了重症在等死。

龔睿堉轉述，該名確診者高齡71歲，21日他在家中發現自己呼吸困難，就騎著摩托車去聯合醫院忠孝院區掛急診，住進去急診室後，院方就通知家屬老先生確診，之後就一直在急診室沒出來過。

「1922很難打，也安排不到病房」，龔睿堉說，老先生進入急診室2天後，家屬就焦急的跟他說沒有病房，請他想想辦法，不過後來還是有安排到。龔睿堉表示，老先生住進病房後，院方就突然通知家屬說要簽放棄急救同意書，讓家屬相當訝異，當下也只好同意。

龔睿堉說，後來擔任護理師的女兒諮詢了其他護理師朋友到底要不要簽名，對方說不用簽，家屬才又打去醫院，說不同意放棄急救。

就在此時，院方表示，老先生突然病情惡化成了重症病患，各項指數下降，需要有葉克膜的病房，但忠孝院區並無葉克膜，家屬又再請里長幫忙找有葉克膜的醫院，直到25日，院方才說就，就算有葉克膜也已經來不及。

「醫院只要家屬等電話」，龔睿堉解釋，所謂等電話，就是醫院會打電話通知家屬病人往生，沒有接到電話代表人還活著，而老先生目前仍在住院治療中。龔睿堉說，現在老先生就是「等死狀態」，院方都要家屬準備好，狀況不理想，到底有沒有辦法治療也不知道，畢竟沒人可以進去醫院。

龔睿堉表示，21日當天確診才200多個，還沒有校正回歸的數字，且台北市醫療資源相對足夠，中央也說致死率、重症率低，「為什麼老先生才過2天什麼都沒了，老先生成了重症在等死」，整個過程都很詭異，家屬也很難接受。

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