警察確診頻傳 警政署啟動關懷照護機制齊抗疫

警察確診案例頻傳，警政署今天表示，已立即成立「關懷小組」並啟動關懷照護機制，整合各項資源，提供確診染疫或被匡列隔離同仁最即時的服務，齊心抗疫。

警政署今天發布新聞稿表示，全國警察投入各項防疫工作，站在防疫前線以守護國人健康，但新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情期間造成部分警察不幸染疫，現成立「關懷小組」，啟動關懷照護機制。

同時，透過整合資源，提供最即時服務給確診或被匡列隔離的警察，展現團隊齊心抗疫。

警政署指出，「關懷小組」由警政署主任秘書鄭明忠擔任召集人、督察室主任張榮興擔任副召集人，並由相關單位納入任務編組，負責提供必要支援。

首要為「整備住宿場所」，盤點目前可使用廳舍並有獨立房間、衛浴的處所 （一人一房），供需自主健康管理或受疫情影響而有住宿需求者使用。

其次，「關懷一站式服務」，由警政署專責人員成立「關懷小組」電話聯繫慰問，一站式服務主動提供需求與協助，另視需求轉介警政署（各機關）關老師或諮商師進行輔導，減緩心理不安情緒，發揮內勤支援外勤的團隊精神。

此外，「協助同仁用餐」，考量同仁隔離或檢疫期間，若無親友能協助送餐，警政署將補助餐費，並請各警察機關協助同仁用餐。

最後，「發放防疫關懷包」，為使同仁能安心度過隔離或檢疫期間，將發放防疫關懷包，內容包括有口罩、酒精、肥皂、雞精、咖啡、泡麵、餅乾，以及衛教宣導資料等防疫必需品。

警政署強調，透過啟動關懷照護機制，希望染疫警察能早日康復、返回崗位，也感謝各醫護人員妥善照顧確診警察，並呼籲社會大眾務必配合政府防疫措施，減少醫護警消的負擔，防堵疫情擴散。

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