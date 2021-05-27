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桃園新增22例本土個案 足跡有傳統市場和藥局

中央社 / 桃園27日電

桃園市今天含校正回歸共新增22例本土個案，足跡涉及龍潭傳統市場及多家藥局；桃園市政府表示，確診個案以有萬華接觸史、與確診者接觸者居多。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內新增401例本土病例，其中桃園市18例，另有266例校正回歸個案，桃園市4例。

桃園市政府衛生局長王文彥下午直播說明疫情時表示，桃園市今天共新增22例本土個案，年齡介於10歲以下、10歲至90歲之間，居家隔離人數匡列統計中。

王文彥表示，今天確診個案中，有萬華活動接觸史1人，確診者接觸者7人，尚在調查中14人，其中有部分是同住家人。

王文彥表示，從5月12日到今天為止，桃園市的本土個案有210例，其中有72例仍在調查感染源，而138例已知感染源當中，有63例是來自萬華接觸史，比例佔了45%，與確診者有接觸者則有52例、比例約37%。

桃園市政府也公布今天確診者足跡部分，包括彩虹河濱公園、奕成藥局、頂好樂善店、龍潭傳統市場、百年聯和藥局等；另補充25日、26日的個案足跡，包括聖生堂國術館、台鐵4027區間快車、頂好龜山文化店、自由聯盟樂善店、寶貝熊自助洗衣中正二店等；曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。

新冠肺炎 COVID-19

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