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基隆今新增17確診 海大第二名學生染疫室友台北確診
中央疫情指揮中心今天公布基隆新增17名確診個案，2例校正，其中案6628為20多歲國立台灣海洋大學學生，是海大第二名確診學生，案6628的一名室友在台北確診，目前衛生局正在疫調，釐清相關足跡。
21日國立台灣海洋大學大三女學生首先傳出確診，為案2863，有35名師生被匡列。市府曾公布她的足跡，多為學校餐廳，教室、實驗室、餐廳、超商等，並曾到新豐街麥當勞，曾搭台鐵區間車到台北等。
市府表示，第二名海大學確診足跡還在疫調中。台海大說，學校所有課程已全面改以遠距教學方式進行，校內所有活動亦採停辦、延期或改以線上方式，教職員工部分居家辦公、分組異地辦公，減少群聚感染風險。校園及各場館加強清潔消毒，暫停對外開放。
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