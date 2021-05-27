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基隆今新增17確診 海大第二名學生染疫室友台北確診

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆今新增17確診，海大第二名學生染疫室友台北確診。記者游明煌／攝影
基隆今新增17確診，海大第二名學生染疫室友台北確診。記者游明煌／攝影

中央疫情指揮中心今天公布基隆新增17名確診個案，2例校正，其中案6628為20多歲國立台灣海洋大學學生，是海大第二名確診學生，案6628的一名室友在台北確診，目前衛生局正在疫調，釐清相關足跡。

21日國立台灣海洋大學大三女學生首先傳出確診，為案2863，有35名師生被匡列。市府曾公布她的足跡，多為學校餐廳，教室、實驗室、餐廳、超商等，並曾到新豐街麥當勞，曾搭台鐵區間車到台北等。

市府表示，第二名海大學確診足跡還在疫調中。台海大說，學校所有課程已全面改以遠距教學方式進行，校內所有活動亦採停辦、延期或改以線上方式，教職員工部分居家辦公、分組異地辦公，減少群聚感染風險。校園及各場館加強清潔消毒，暫停對外開放。

圖說：基隆今新增17確診，海大第二名學生染疫室友台北確診。圖／基隆市政府提供
圖說：基隆今新增17確診，海大第二名學生染疫室友台北確診。圖／基隆市政府提供

新冠肺炎 COVID-19 基隆

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