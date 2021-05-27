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台南新增1例校正回歸 印尼看護被新營嬤傳染二採陰轉陽

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市政府今公布1例校正回歸確診病例。記者鄭維真／攝影
台南市政府今公布1例校正回歸確診病例。記者鄭維真／攝影

台南市今天新增1例校正回歸，為案6766的30多歲印尼籍看護，她因照顧日前公布確診的新營區80多歲老婦，18日被匡列居家隔離，一採為陰性，但26日出現咳嗽、發燒等症狀，二採確診，由於18到26日都為居家隔離，未匡列相關接觸者。

日前公布的案2355及案2428確診病例，為新營區88歲老婦及同住的60歲長子，長子在5月2日及7日兩度到萬華，可能因此染疫並傳染給母親。

台南市衛生局長許以霖指出，這一對母子在5月18日確診，19日公布為家庭群聚感染；30多歲印尼籍看護平常照顧老婦並同住，18日匡列居家隔離，一採結果為陰性，26日因咳嗽、發燒，安排到醫院採檢確診。因5月18日到5月26日都為居家隔離，沒有匡列接觸者。

台南市長黃偉哲表示，因這是先前案例，一採為陰性，未列入當天的確診案例，二採轉陽且出現症狀，中央流行疫情指揮中心把該案例列為校正回歸，他呼籲，具雙北旅遊史的民眾應自我健康監測14天。

自我健康監測的定義是什麼？許以霖表示，要注意避免人潮眾多的場所，盡量不外出，外出與出入八類場所要全程戴口罩，維持清潔勤洗手，若出現相關症狀如發燒、嗅覺味覺異常，腹瀉及呼吸道症狀，請到醫療院所就醫，並避免搭大眾運輸工具，主動告知醫生為「自我健康監測」的對象。

台南市政府今公布1例校正回歸確診病例。圖／台南市衛生局提供
台南市政府今公布1例校正回歸確診病例。圖／台南市衛生局提供

新冠肺炎 COVID-19 黃偉哲

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